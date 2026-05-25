Германските железници се борят да спрат закъсненията - сега точността е 89,1%

Германският железопътен оператор „Дойче Бан" (Deutsche Bahn) се стреми да възстанови точността на своите регионални влакове, така че над 90 процента от тях да се движат по разписание, въпреки че компанията не е определила конкретен срок за постигане на целта. Това заяви днес в интервю за ДПА ръководителят на подразделението на „Дойче Бан" за влакове на къси разстояния „Де Бе Регио" (DB Regio) Хармен ван Зайдервелд.

„Предизвикателството е да спрем бързо низходящата тенденция. Трябва да намерим нови решения заедно в цялата система", каза Зайдервелд и изрази надежда, че строителните жп проекти тази година ще донесат „още забележими подобрения" в инфраструктурата.

Дружеството „Де Бе Регио" е планирало работата по около 28 000 строителни обекта през 2026 година.

Регионалните железопътни услуги на „Дойче Бан" за последен път са постигнали точност от над 90 процента през март 2025 г. През април 2026 г. точността е била 89,1 процента, уточнява ДПА.

„Нашата цел е да се върнем към стабилно ниво на точност над 90 процента", заяви Зайдервелд.

Регионалните влакове остават значително по-точни от междуградските влакове, отчасти поради по-късите си маршрути. Регионалният жп транспорт като цяло обслужва и повече курсове, което означава, че отделните закъснения имат по-малко тежест при формиране на статистиката.

Влошаващата се железопътна инфраструктура в Германия се счита от мнозина за основната причина за закъсненията, като голяма част от железопътната мрежа в страната е в лошо състояние.

Миналата година са били осъществени около 26 000 строителни жп проекта на стойност 19,9 млрд. евро. За настоящата година са отпуснати около 23 млрд. евро за инфраструктурни дейности.

Претоварените железопътни възли, особено в големите градове, са друг източник на закъснения, допълва германската осведомителна агенция.

„Виждаме, че в някои ситуации разписанието вече няма смисъл, като се има предвид натоварването на инфраструктурата", каза още Зайдервелд.

Незначителни смущения могат бързо да засегнат голям брой влакове, тъй като услугите се извършват на много кратки интервали, добави той, цитиран от БТА.