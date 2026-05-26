До морето за лятото с кола за поне 73 евро, автобус и влак са по-изгодни, но ако човек пътува сам (Графики)

С електромобил е най-евтино, но придвижването е малко по-бавно

Пътуването до морето това лято започва със сериозна сметка още на бензиностанцията.

Актуалните средни цени на горивата в България показват, че литър от масовия бензин струва 1,55 евро, а дизелът - 1,73 евро.

Това означава, че само горивото за едно пътуване София - Бургас - София вече излиза около 83 евро за среден бензинов автомобил и около 73 евро за дизелов. До Варна сумата е още по-висока заради по-дългия маршрут.

При бензинова кола пътят София - Варна - София излиза около 95 евро, а при дизелова - около 84.

Сметката е направена при среден разход от 7 литра на 100 км за бензинов автомобил и около 6 литра за дизелов.

Реалната цена може да е по-висока

при по-натоварена кола, задръствания или по-агресивно шофиране.

Разстоянието София - Бургас - София е приблизително 766 км. При четирима души в колата това означава около 21 евро на човек при бензин и около 18 евро на човек при дизел. До Варна и обратно пътуването е по-дълго - около 880 км. При четирима сметката излиза около 24 евро на човек при бензин и около 21 евро при дизел.

Поскъпването е осезаемо

спрямо миналата година. При цена на бензина и дизела около 1,21 евро за литър през май 2025 г. пътуването София - Бургас - София е струвало около 65 евро за бензинова кола и около 51 евро за дизелова. Това означава, че пътят до Бургас и обратно е поскъпнал с около 18-22 евро.

При бензинова кола пътуването София -Варна - София е струвало миналата година около 75 евро, а при дизелов автомобил - 59 евро. Тоест оскъпяването е около 21-25 евро.

При електромобила сметката зависи силно от зареждането. Ако се прави основно на бързи станции, при разход 18 киловатчаса на 100 км и при най-високата цена около 0,46 евро на киловатчас маршрутът София - Бургас - София излиза около 63 евро, а София - Варна - София - 73 евро.

Има обаче и по-евтини зарядни станции, при които цената ще е между 43 и 50 евро.

Ако колата

тръгне заредена вкъщи, то тогава сумата пада многократно

и не надхвърля 23 евро. С кола на ток обаче придвижването е по-бавно, защото е нужно малко повече време за изчакването, докато се зареди на станцията.

С автобус от София до Бургас еднопосочен билет струва между 17 и 21 евро. Двупосочното пътуване излиза около 34-42 евро.

Пътят София - Варна е 19,25 евро еднопосочно при най-ниските цени и 23,15 евро при средна цена. Двупосочно излиза между 38,50 и 46,30 евро.

При влака

цените варират според класата, запазеното място и дали билетът е двупосочен

Например за София - Бургас стандартната средна цена е 12,53 евро в едната посока, а двупосочен билет е 22,55 евро. За първа класа е с около 3 евро по-скъпо в посока. За София - Варна стандартната цена е 14,67 евро в едната посока. За отиване и връщане сметката излиза 26,43 евро. За първа класа доплащането е около 4 евро в посока. От 30 април БДЖ пусна и допълнителен нощен влак София - Варна за летния сезон. При двупосочен билет БДЖ дава отстъпка от 10 до 20%.

Така ако човек пътува сам, влакът и автобусът печелят по цени. При четиричленно семейство обаче бензиновата кола до Бургас излиза около 21 евро на човек, а дизеловата - около 18, което е по-евтино от средния автобусен билет за отиване и връщане.

До Варна разликата е още по-видима - четирима души с бензинов автомобил ще платят около 24 евро на човек, а с дизелов - около 21 евро. Това също е по-ниско от автобусната сметка за един пътник, която е около 46 евро при средна цена.

Най-бързо, но и най-скъпо до морето се стига със самолет, като от 5 юни се възобновява сезонната линия София - Бургас. Първоначално полетите ще са до 4 седмично, а от 30 юни - всеки ден. Така до Южното Черноморие ще може да се стига за около 50 минути. За Варна също се увеличават честотите през летния сезон, като се добавят полети в понеделник и четвъртък.

Видими оферти в системите за резервации показват двупосочни директни билети София -Бургас - София за около 122 евро и София - Варна - София за около 123 евро за човек. Това е значително повече от влака и автобуса, а при семейство от трима или четирима разликата става осезаема.

При четирима души самолетните билети до Бургас биха започвали от около 488 евро, докато същото пътуване с бензинова кола излиза под 100 евро.



Бензинът нагоре преди отпуските, може да стане още по-скъп

През май се повиши с нови 5 евроцента, потреблението ще расте

Бензинът у нас вече тръгва нагоре точно преди сезона на отпуските, когато десетки хиляди хора сядат в колите за българското море, Гърция, Турция или пътувания из страната. Засега поскъпването не е шоково, но тенденцията е ясна - масовият бензин се движи нагоре, докато дизелът временно се успокоява.

При бензина натискът идва от пътуванията. През юни, юли и август потреблението расте, защото започват отпуските, движението към курортите се увеличава, а много семейства планират пътувания с автомобил вместо със самолет заради по-гъвкавия бюджет. Тази година обаче сезонният ефект идва върху вече напрегнат пазар, ударен от войната в Близкия изток и от бързо топящите се запаси от петрол.

Така пазарът влиза в необичайна ситуация - бензинът започва да догонва дизела. Ако международните цени останат високи, а потреблението през лятото се вдигне, разликата между двата вида гориво може да се свие още.

Големият риск обаче не е само сезонният скок в пътуванията. Международната агенция по енергетика предупреди в майския си доклад, че глобалните запаси от петрол са намалели с 129 млн. барела през март и с още 117 млн. барела през април. Агенцията очаква нова ценова волатилност преди пика на лятното търсене.

Шефът на агенцията Фатих Бирол предупреди, че началото на пика на лятното потребление, липсата на нови доставки от Близкия изток и намаляващите запаси могат да вкарат петролния пазар в червена зона през юли или август. По данни на Reuters сортът “Брент” се търгува около 108 долара за барел на 21 май, доста над нивата от около 70 долара преди началото на войната с Иран.

Още на 18 май Бирол предупреди, че сезонът на пролетната земеделска работа и летните пътувания в Северното полукълбо ще изчерпват запасите по-бързо, защото расте търсенето.

В сравнение с част от Балканите България все още е сред по-евтините държави за зареждане. В Гърция бензинът например е 2,10 евро, а в Сърбия - 1,63 евро. В Северна Македония цената е по-ниска - около 1,41 евро.

Това обаче е слабо утешение за българските шофьори. Ако един автомобил зарежда 50 литра бензин, поскъпване само с 5 евроцента на литър означава 2,50 евро повече за резервоар. При две зареждания за отиване и връщане сумата вече става 5 евро. Ако цената се вдигне с 10 евроцента, допълнителният разход за два резервоара стига 10 евро. За едно домакинство това може да не изглежда драматично, но в комбинация с по-скъпи храни, нощувки и услуги прави отпуска по-тежък за бюджета.

Затова най-вероятният сценарий е бензинът да остане под натиск през целия летен сезон. Ако няма нова ескалация в Близкия изток и доставките се нормализират, поскъпването може да остане плавно. Ако обаче проблемите продължат, юли и август може да се окажат най-тежките месеци за шофьорите. Добрата новина е, че засега не се говори за недостиг на горива в България.

