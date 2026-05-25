Нов вид син октопод откриха учени край Галапагоските острови (Снимка)

Учени са открили нов вид октопод в океанските дълбини край Галапагоските острови, предаде ДПА.
Малкият син октопод - Microeledone galapagensis, е бил забелязан за първи път по време на дълбоководна експедиция през 2015 г. Изследователите проучвали океанското дъно в близост до остров Дарвин, който се намира в северния край на Галапагоския архипелаг, съобщи БТА.
Записите от експедицията показват ентусиазма на учените при находката. „Минатюрен и син", казват те първите си впечатления.
По време на експедицията са наблюдавани още два представителя на вида, а на дълбочина 1773 метра е забелязан и женски екземпляр, съобщиха от музея „Фийлд" в Чикаго, цитирани от ДПА.
„Веднага разбрах, че това е нещо наистина специално", каза Джанет Войт от музея, която е и водещ автор на проучването, описващо новия вид. „Никога не бях виждала нещо подобно".
В статията, публикувана в изданието Zootaxa, октоподът е описан като малък и с къси пипала.
„Това са малки октоподи, които живеят в дълбините на морето, и почти никой на Земята не е имал възможност да ги види. Чувствам се късметлийка, че имах възможност да работя с тях", каза Войт. „Океаните са толкова големи и има толкова много неща, които остават да бъдат изследвани", допълни тя, цитирана от ДПА.
