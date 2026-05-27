Google представи най-голямата промяна от 25 г., AI ще търси вместо нас и ще ни сервира

Търсенето в интернет никога няма да бъде същото. Google представи най-обширната си актуализация на търсачката от 25 години. Сега изкуственият интелект (AI) ще върши почти цялата работа вместо хората.

На 19 май 2026 г., на годишната си конференция за разработчици, Google обяви голяма актуализация на своята търсачка. Ключовата промяна е още по-дълбока интеграция с AI. Традиционните резултати от търсенето с десетки връзки към различни уебсайтове постепенно ще останат на заден план. Оценките на специалистите са, че търсенето, с което сме свикнали от близо три десетилетия, на практика е престанало да съществува.

Лентата за търсене на Google се превръща в диалогов прозорец с изкуствен интелект. А през следващите месеци тя ще се научи и да генерира миниприложения.

Google започна да трансформира търсенето си преди две години. Тогава компанията представи функцията AI Overview – кратки отговори, генерирани от изкуствен интелект въз основа на потребителско запитване, които се показват преди основните резултати от търсенето.

През март 2025 г. Google представи нов AI режим, който позволява на потребителите да взаимодействат с търсачката като чатбот и да задават уточняващи въпроси в отделен раздел в менюто за търсене. Компанията отбелязва, че година по-късно

този режим се използва от повече от милиард души месечно

На 19 май по време на конференцията Google I/O 2026 разработчиците обявиха, че са решили да преработят изцяло самата лента за търсене. Сега тя разполага с динамично разширяващ се диалогов прозорец, адаптиращ се към дълги и сложни заявки. Ако отговорът на AI е непълен, можете да продължите разговора и да го помолите да уточни конкретни подробности.

Самите въпроси могат да бъдат повече от просто текст: можете да използвате изображения, видеоклипове и файлове, както и да плъзгате и пускате информация от други раздели на браузъра Chrome в лентата за търсене.

Като пример на конференцията от Google демонстрираха как търсачката търси подходяща рокля в определен ценови диапазон, използвайки две снимки и текстова заявка.

Втората иновация са AI агентите за търсене, които могат да се използват чрез лентата за търсене. Те ще работят денонощно, като непрекъснато анализират информация по дадена тема и изпращат актуализации, когато е необходимо.

Например ако предоставите на агент с изкуствен интелект точни данни за търсени апартаменти, той ще сканира нови обяви за наеми и ще уведоми потребителя, когато се появят подходящи опции. Чатботовете и агентите с изкуствен интелект обикновено вече правят това, но като отделни системи, несвързани с търсачката.

Компанията също така ще подобри и разшири

възможностите за резервации от агенти (например за ресторанти)

чрез лентата за търсене.

Системата ще може да предоставя подходяща информация за конкретна заявка, включително цени и наличност, и да предоставя линк за завършване на резервацията. В определени случаи, например при търсене на козметични услуги, търсачката с изкуствен интелект ще може да се свърже с компанията от името на потребителя.

Освен това разработчиците обявиха плановете си да интегрират директно в търсенето възможностите на Google Antigravity, собствената им платформа за разработка на изкуствен интелект, стартирана през есента на 2025 г. Това ще позволи на потребителите да получават отговори под формата на интерактивни визуализации, графики, таблици и дори самостоятелни миниприложения, генерирани от изкуствен интелект.

Такива приложения са подходящи за решаване на сложни или дългосрочни проблеми като например планиране на събития. Търсачката ще може да генерира пълноценно табло, което ще позволява на потребителите да виждат състоянието на всяка задача. Като алтернатива потребителите могат да поискат от Google да кодира личен фитнес тракер, който отчита всички необходими параметри. Освен това той ще може да предоставя актуална информация в реално време – например за времето, и да създава интерактивни карти за джогинг.

Основата на всички тези иновации ще бъде

новият модел Gemini 3.5 Flash AI,

който също беше представен на конференцията. Той е фокусиран предимно върху решаването на проблеми, базирани на агенти, и според собствените данни на Google значително превъзхожда предишните версии на Gemini в ключови показатели.

Google вече започна да актуализира своята търсачка във всички региони, където е наличен AI режим. Агентите за търсене ще станат достъпни през лятото на 2026 г., но първоначално само за платени абонати на Gemini. Разширените възможности за резервации за всички потребители, също предстоящи това лято, в момента са обявени само за САЩ. Интеграцията с Google Antigravity ще се случи през следващите месеци, но засега тя ще бъде достъпна само в САЩ за платени абонати.

Новото търсене с изкуствен интелект ще промени навиците на милиони. Изглежда, че търсенето в интернет никога няма да бъде същото.

По време на конференцията ръководителят на отдела за търсене в Google Елизабет Рийд подчерта, че това е най-значимата актуализация на лентата за търсене от повече от 25 години - по същество от основаването на компанията. Може да изглежда като проста постепенна еволюция на идеите, представени от разработчиците преди две години, но в действителност дългосрочните последици от тази трансформация на търсачката биха могли да бъдат далеч по-сериозни.

Зад новото съобщение се крие значителна архитектурна промяна според VentureBeat. Компанията обединява AI Overview и AI Mode в единен, безпроблемен интерфейс, като едновременно с това насърчава потребителите да продължат диалога с изкуствения интелект. Освен това Google иска напълно да промени навиците на потребителите: да ги насърчи да говорят с търсачката, вместо да търсят информация, използвайки набор от ключови думи.

Освен това TechCrunch отбелязва, че търсенето, с което сме свикнали - с връзки и необходимостта от навигиране до уебсайтове, на практика е престанало да съществува. Изданието подчертава, че човешката роля в този процес също се променя. Докато преди това са били директни участници в търсенето, сега те се превръщат в потребители, на които се предоставя готова информация.