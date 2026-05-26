Експерт: Без веригите редица български производители въобще не биха съществували

Нормалната търговска практика и надценки максималната е 35% при търговията на дребно. Между 35 и 80 са 45%. Цените могат да паднат с толкова не директно за потребителя, защото, ако има въобще такова намаление, то трябва да бъде разпределено - 15-20% за потребителя, а другите за първичния производител, защото там в момента състоянието е катастрофално. Така коментира мерките и тезите за сваляне на цените на някои продукти Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите и на Националния съюз на говедовъдите пред Нова тв.

Ножицата е много голяма между потребителите, които купуват и от това, което се изкупува от първичния фермер. И с предложените мерки не виждам мярка, която да свие ножицата на надценката. Ако се говори за 10% - това е огромно отстъпление и производителите на мляко, плодове и зеленчуци не очакват това и ще бъдат излъгани, предупреди той.

Потребителите очакваме ефект, ако наистина веригата на доставки бъде съкратена до минимум - преработвател - търговец. Това би намалило цените по фрапантен начин, защото в момента веригата е много дълга, коментира Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите. Предложението ни е самите търговски вериги да облекчат изискванията си към потребителите, да няма допълнителни такси, каза той.

Каквито и мерки да се взимат, те трябва да оказват влияние върху крайния потребител, допълни Майорски.

Не виждам проблем, изказванията са доста амбициозни. Виждам по-скоро структурен проблем в редица производства. Нека видим каква е реалността. Трябва да бъде ясно, че цените няма да паднат - нито с 10, нито с 30%. Само тези неща, които се коментират, биха внесли хаос при цялата тази търговска мрежа. Не знам защо постоянно се атакуват веригите - шестте основни вериги имат 540 обекта в над 67 града с 25 хиляди души директен персонал. Ако някой иска да достъпи тази мрежа, в която неговите продукти да се продават, това има цена. Това заяви пък Преслав Райков, финансов анализатор.

За да имаш достъп до 540 обекта в цялата страна, до логистични бази, без да си направил инвестиция за това. Без веригите редица български производители въобще не биха съществували. Защо не си направят 540 собствени обекта и да продават там. Ако се види във фирмения магазин - не е съществена разликата в цената, не е съществено по-евтино, отколкото във веригата, коментира още Райков.

Веригите в момента имат доминантно положение, затова са се огледали в тях. Когато ти държиш пазара и ключа как да влезеш вътре - това не се споделя във всички европейски практики, контрира Димитър Зоров. И даде пример, че в Германия максималната надценка е 35%, а тук 80% и това удря по производителя, не само потребителя.

Гледайки статистиката - през последните години на определени продукти се повишава потреблението. И не може да се говори за непоносима цена, при положение, че потреблението на този продукт нараства. В последните години имаме 48% повишение на вноса и оттам идва голямата дисперсия, обясни Райков.

Не трябва да се ограничава нищо, а да се създава нормална конкурентна между производителите и така потребителите ще купуват информирано на най-ниската цена, каза Майорски.

Веригите поддържат една кошница продукти, на които цените към потребителите са по-ниски от тези, които те закупуват от потребителите. Това се нарича инвестиции в продукти, обясни Райков и даде пример промоционалната дейност, с която се приема тази социална роля. Ако се оттеглят промоциите, продуктите ще станат недостъпни.

Промоциите са хубаво нещо, но това е маркетингов трик да вкарат потребителя в магазина, коментира Майорски.

Това е дъмпинг към пазара, контрира обаче Зоров и обясни, че намаленията са фалшиви и са за сметка на производителя.

Според него цените могат да паднат при 35% надценки.

По-ниски цени с административни мерки няма да видим. Не трябва да видим контролиране на цените, а на пазара, каза Райков.

Не сме за слагане на тавани на продуктите, защото живеем в пазарна икономика, но всеки търговец или оператор на голяма верига трябва да знае, че има социална отговорност към населението, коментира Майорски. Това не може да стане административно, трябва да е отговорност на всеки търговец, допълни той.