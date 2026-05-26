Необичаен дизайн за първото електрическо Ferrari Luce, направен от хората, създали iPhone

Ferrari направи световна премиера на първия си електричеески модел в историята - Luce. Колата, чиято цена започва от 550 000 евро, е с необичаен за марката дизайн. Екстериорът и интериорът са проектирани от LoveFrom, компания, ръководена от сър Джонатан Айв, легендарният директор по дизайна на Apple, стоящ зад оригиналния iPhone, и Марк Нюсън, дизайнерът на Apple Watch.

Фаровете са добре скрити на предната решетка, профилът е доминиран от огромни джанти с размери 23 инча отпред и 24 инча отзад. Luce има най-големите джанти в историята на Ferrari. Задната част също не е без противоречия, тъй като има голяма рамка около традиционните кръгли фарове на Ferrari. Задните врати се отварят в обратна посока на предните врати. Общата дължина на автомобила е 5026 мм.

Първото електрическо Ferrari Luce.

Цифровите инструменти и екраните за инфотейнмънт са OLED панели, разработени в сътрудничество със Samsung. Воланът е направен от рециклиран алуминий, а корпусът на арматурното табло се движи синхронно с волана, така че винаги да е перфектно в зрителното поле на водача.

Ferrari е вградил дръжка в покрива, която се дърпа, за да се активира режимът Launch Mode. Автомобилът разполага с масажни седалки и 3000-ватова озвучителна система, разпределена между 21 високоговорителя.

Първото електрическо Ferrari Luce.

Luce е оборудван с 4 електрически мотора, по един за всяко колело, осигуряващи общо 1050 к.с. Въпреки теглото си от 2260 килограма, Luce ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди, а до 200 км/ч отнема 6,8 секунди. Максималната скорост е 310 км/ч. Пробегът при нормално каране е 530 км.

Въртящият момент директно към колелата е 990 Нм, а благодарение на усъвършенствания контрол на въртящия момент, мощността може да се изпраща индивидуално към колелото с най-добро сцепление. Батерията е с капацитет 122 кВтч, а скоростта на зареждане е приличните 350 кВт.

Първото електрическо Ferrari Luce.

Звукът на двигателя е уникален за електрически автомобил. Ferrari са патентовали уникална озвучителна система. Системата записва автентични, механични звуци и вибрации директно от осите и задвижването на автомобила. След това сигналите се филтрират и усилват в кабината, по същия начин, по който работи електрическа китара. След това водачът може да регулира колко силен или агресивен трябва да звучи този механичен рев на електрическа китара чрез контрола Manettino на волана.