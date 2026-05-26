Новият седан на Volkswagen в Китай струва 13 800 евро!

Volkswagen продава в Китай голям, модерен и технологично сериозен електрически автомобил на цената на основен по-малък градски модел с бензин. Новият ID. Unyx 07 е представен като електрически лифтбек за китайския пазар, разработен чрез съвместното предприятие Volkswagen Anhui и с важна технологична помощ от Xpeng. Началната цена е 129 900 юана, или около 16 300 евро, но първите купувачи могат да разчитат на промоционална цена от 109 900 юана или около 13 800 евро.

Volkswagen ID.Unyx 07

ID. Unyx 07 използва нова китайска електронна архитектура, разработена с Xpeng, която консолидира функциите в четири големи контролни зони и намалява броя на електронните контролни модули с около 30 процента. Това би трябвало да опрости системата, да ускори софтуера и да намали производствените разходи.

Задвижването засега е простичко. Отзад има един електромотор с 231 к.с., а батерия с капацитет 60 кВтч осигурява до 558 км пробег според китайския цикъл CLTC.

Оборудването е много богато: 10,25-инчови цифрови инструменти, 15-инчов централен дисплей, допълнителен 12-инчов дисплей за пътника и 27-инчов head-up дисплей с добавена реалност.

Има също процесор MediaTek 8676, гласов асистент с изкуствен интелект, панорамен люк на покрива с физически сенник, 12 високоговорителя, спортни седалки с регулируеми в 12 посоки, амбиентно осветление и система за ароматизиране на купето. Всяка версия получава стандартно и усъвършенстваната система за подпомагане на шофирането NOA на Xpeng.