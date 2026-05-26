Цената на природния газ на хъба TTF е 47 евро за мегаватчас

Цените на юнските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са евро за 47,745 мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 45,795 евро за мегаватчас, докато в петък борсата затвори при стойности от 45,430 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 26 май, е 47,21 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 47,43 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 47,21 евро за мегаватчас.