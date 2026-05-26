Най-евтиният плъгин хибрид идва в Европа, има пробег 1000 км

Китайският автомобилен гигант BYD въвежда на европейския пазар модела Dolphin G DM-i. Това е първият plug-in хибрид (PHEV) в сегмента на компактните градски хечбеци.

Моделът предлага достъпна алтернатива на чисто електрическата версия, като съчетава предимствата на електромобил с пробега на бензинова кола. С очаквана начална цена между 20 000 и 23 000 евро, Dolphin G DM-i се очертава като най-евтиния нов plug-in хибрид в Европа. До момента най-достъпните PHEV модели на пазара стартират от нива над 29 000 евро.

Основните му конкуренти в градския клас предлагат единствено класически хибриди (HEV) без възможност за зареждане от мрежата и с минимален пробег на ток.

В основата на автомобила стои технологията Dual Mode (DM-i) на BYD, която дава приоритет на електрическото задвижване. Литиево-желязофосфатната Blade батерия осигурява между 80 и 100 км чист електрически пробег, което е напълно достатъчно за всекидневните градски нужди.

Тя се комбинира с 1,5-литров бензинов агрегат, който в града действа основно като генератор на ток за електромотора, а при висока скорост на магистрала се свързва директно към колелата за максимална ефективност. Благодарение на тази хибридна система, комбинираният пробег с пълна батерия и зареден резервоар достига впечатляващите 1000 километра.

След изтощаване на батерията средният разход на гориво остава изключително нисък - между 3,8 л и 4,3 л на 100 км.