Брутното богатство на домакинствата в България е надхвърлило 1 трилион лева

През 2025 г. брутното богатство на домакинствата в България се е увеличило със 71 млрд. евро (14.6%) и вече надхвърля 1 трилион лева (конкретната стойност е 1.085247 трилиона лева) или 554,87 млрд. евро.

Това показва тазгодишното изследване на Индекса на богатството на българите, представено от икономистите от "Експертен клуб за икономика и политика" (ЕКИП).

Индексът проследява развитието на активите, които българските домакинства притежават, спестяват и инвестират. Той разглежда както брутното богатство — номиналната стойност на активите, така и нетното богатство — активите след приспадане на пасивите, основно жилищните кредити.

Около 75% от общото богатство на българските домакинства е стойността на жилищата им, посочват авторите на изследването. Повишението на цените на недвижимите имоти е и основната причина за "забогатяването" на българските домакинства. През 2025 г. стойността на жилищата у нас се е увеличила с 59 млрд. евро (16.4%).

„Имотите предпазиха голяма част от българите през последните 11 години, но този модел има и цена. Хората със собствено жилище участваха в ръста на богатството, докато младите домакинства и хората без имот срещат все по-труден достъп до собствен дом", коментира Макс Баклаян.

90% от нетното забогатяване през 2025 г. се дължи на поскъпването на жилищата – ипотечният кредит расте, вдига цената на имотите и създава фалшиво усещане за забогатяване, посочват от ЕКИП.

Кредитите са новосъздадени пари и водят до инфлация, труден достъп до жилища и разширяващи се неравенства, коментират авторите на изследването.

В същото време финансовите активи на домакинствата възлизат на около 98 млрд. евро. Най-голям дял в тях имат депозитите и парите в брой — около 41%, или приблизително 56 млрд. евро. Специфична тенденция миналата година е намалението на банкнотите и монетите в обращение на домакинствата с 890 млн. лв. или цели 43%.

Инвестициите са едва около 5% от финансовите активи на българските домакинства, макар да се наблюдава положителен ръст при акциите, котирани на фондовата борса, в търсене на по-голяма доходност.

„Българинът държи приблизително 80% от БВП на страната в банкови депозити и кеш. При текущите трендове на инфлацията това създава реален риск за спестяванията, защото номиналното натрупване не винаги означава запазване на покупателната способност", допълни Макс Баклаян.