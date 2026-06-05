Електромобилите втора ръка скочиха с 30%

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Скъпите горива и недостигът на коли обърнаха пазара в цяла Европа

Само преди няколко месеца вносителите на употребявани електромобили в България рекламираха Hyundai Ioniq 5 средно за 24-25 хиляди евро, а фейслифтовите Hyundai Kona Electric слизаха дори под 20 хил. евро. Сега тези цени вече са само спомен. В рамките на един-два месеца част от най-търсените електромобили втора ръка в Европа са скочили с около 30%, а ефектът вече се усеща сериозно и у нас.

“Тези ниски цени приключиха”, признават все повече търговци на електромобили втора ръка. И ако доскоро основният въпрос бе колко бързо ще поевтиняват електричките, сега темата вече е друга - защо започват да поскъпват толкова рязко.

Според вносители причините са няколко и действат едновременно. Първата е скокът на цените на горивата в Европа заради войната в Иран. В Германия

дизелът и бензинът на места доближиха и дори преминаха психологическата граница

от 2,70 евро за литър, а това моментално върна интереса към електромобилите.

Точно когато много анализатори прогнозираха охлаждане на пазара, се случи обратното - собствениците започнаха да задържат колите си. На практика в цяла Европа вече има недостиг на качествени употребявани електромобили.

Проблемът е особено сериозен при модели с добра репутация и по-голям пробег като Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq. Преди година подобни автомобили, когато излизаха от гаранционния лизинг, веднага започнаха да заливат пазара на употребявани возила. Сега обаче

много собственици предпочитат да ги карат още няколко години,

вместо да се върнат към дизел или бензин или да си купят нов електромобил.

Употребяваните автомобили на Tesla също повишиха значително цените си.

Допълнителен фактор е и фактът, че производителите в Европа вече не правят агресивни отстъпки както през 2023 и 2024 г.

Тогава дилърите разчистваха складове, за да наваксат изоставането в продажбите на електромобили. Сега ситуацията е различна - производството се свива, а част от заводите работят предпазливо заради високите енергийни разходи и несигурността около митата и китайската конкуренция.

На пазара започва да се усеща и още един ефект - новите електромобили остават твърде скъпи за средния купувач. Така все повече хора се насочват именно към употребяваните модели, което допълнително вдига цените.

В Германия, Нидерландия и Белгия вече има случаи, в които добре запазени електромобили се продават почти веднага след публикуване на обявата.

Вносители признават, че дори намирането на автомобили става все по-трудно.

Ако преди можеше да се избира между десетки сходни оферти,

днес изборът е ограничен,

а конкуренцията между търговците е много по-сериозна.

Това автоматично вдига крайната цена за клиента.

Подобна тенденция се вижда и при Tesla.

След период на рязък спад в цените през миналата година пазарът започва постепенно да се стабилизира. Особено търсени остават Model 3 Long Range и Model Y, защото предлагат сравнително ниски разходи и добра инфраструктура за зареждане.

Интересното е, че доскоро

мнозина очакваха точно обратното - срив на цените

на електромобилите заради бързото развитие на батериите и новите китайски модели. Вместо това Европа влиза в ситуация, в която търсенето започва да изпреварва предлагането.

У нас ефектът е още по-осезаем, защото България разчита основно на внос от Западна Европа. Когато в Германия, Белгия или Нидерландия няма достатъчно употребявани електромобили, това автоматично се прехвърля и върху българския пазар.

Така возила на ток, които доскоро изглеждаха достъпни за масовия купувач, постепенно започват да излизат от тази категория. Много търговци вече предупреждават клиентите си, че старите цени няма да се върнат.

Освен това страхът от ново поскъпване на горивата кара част от хората да купуват електромобил сега, вместо да чакат. Именно това допълнително ускорява процеса.