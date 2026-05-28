SUV манията прегази семейните коли

Китайците ще продължат да бълват миниванове, но ще са електрически и скъпи

SUV манията окончателно прегази един от най-разумните автомобилни класове - семейните миниванове. След Opel Zafira, Ford C-Max, Citroen C4 Picasso, Renault Scenic, Ford S-Max, Ford Galaxy, Seat Alhambra и Volkswagen Sharan сега от сцената слиза и Volkswagen Touran - един от последните класически компактни ванове в Европа.

Производството на Touran приключи в края на април във Волфсбург, след около 23 години на пазара и над 2,3 млн. произведени автомобила.

Пряк наследник не е планиран. Причината не е само спадналото търсене -

моделът вече не отговаря на новите европейски изисквания за безопасност,

които влизат в сила от юли 2026 г., а сериозна модернизация на стар автомобил с намаляваща клиентела няма икономически смисъл.

Така Touran се превръща в поредната жертва на пазар, който е доминиран от псевдоджипове и кросоувъри. Миниванът бе измислен за реалния живот с три детски седалки, нисък праг за товарене, огромен багажник, добра видимост и повече място. Съвременните SUV модели, особено от средния клас, често предлагат по-малко вътрешен обем и по-висок разход, ако щеш по-скъпи гуми, но изглежда по-модерно и носи усещане за статус.

Реално много от днешните SUV модели са по-неудобни за семейства от старите MPV коли. Например Volkswagen Tiguan или Peugeot 3008 изглеждат по-масивни отвън, но предлагат по-малко вертикално пространство, по-труден достъп до третия ред и по-слаб капацитет за багаж в сравнение с Touran, Sharan или Galaxy. Освен това

модерните кросоувъри обикновено са по-тежки, с по-висок разход на гориво

и значително по-скъпи гуми и обслужване.

Пропадането на семейните автомобили не започна с Touran. Volkswagen Sharan бе спрян преди няколко години, Seat Alhambra изчезна още по-рано, Ford прекрати Galaxy и S-Max през 2023 г., а Renault Espace от емблематичен голям миниван се превърна в SUV. Дори Scenic, някога символ на компактния семеен ван, вече е електрически кросоувър.

В следващите пет години класическият семеен автомобил в Европа вероятно ще се свие до три ниши. Първата ще са високопокривните модели като Volkswagen Caddy, Renault Kangoo, Citroen Berlingo и Peugeot Rifter, които все пак са направени като лекотоварни модели, а не като пътнически. Втората ще са малкото останали почти MPV модели като BMW 2 Series Active Tourer. Третата ще са големи електрически или plug-in хибридни ванове, но те ще бъдат скъпи и по-скоро луксозни, отколкото масови семейни коли.

BMW 2 Series Active Tourer е един от малкото останали пътнически миниванове.

В последната ниша се намесват и китайските конкуренти.

Докато Европа убива минивана, Китай го преоткрива,

но не като евтин семеен автомобил, а като луксозен електрически. Модели като Denza D9, Zeekr 009, XPeng X9, Voyah Dreamer и Maxus MIFA 9 имат огромен простор, електрическо задвижване, въртящи се седалки, масаж, екрани и премиум усещане.

Масовият европейски миниван почти ще изчезне. Семействата ще има избор от SUV модели, по-евтини високопокривни коли или употребявани ванове. Новите китайски MPV-та няма да върнат стария Touran, Zafira или Scenic, а ще създадат друг сегмент - скъп, електрифициран и технологичен.