Атанас Пеканов: 19 от 25 мерки по четвъртото плащане са готови, ЕК ни чака до 5 юни

Вицепремиерът очаква страната ни да усвои до 31 август 2,8 милиарда евро

За четвъртото плащане в началото на април беше подадено искане за изплащане. Крайният срок за предоставяне на всички документи е 5 юни, когато Европейската комисия трябва да прецени дали всички условия са изпълнени. Ако оценката е положителна, средствата ще бъдат изплатени през юни. До момента са изпълнени 19 от общо 25 мерки.

Това разясни вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет, на който представи напредъка на страната ни по усвояването на парите по Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му се работи и тези 6 мерки да бъдат завършени до следващия петък, тъй като в противен случай съществува риск от задържане на средства. От оставащите шест мерки четири са свързани с реформи - противодействие на корупцията, реформата във ВиК сектора, реформата в БЕХ и изборът на грант мениджър за Фонда за декарбонизация. Има и две инвестиции.

"По отношение на ВиК реформата се отчита, че тя е особено трудна. България търси гъвкавост от Европейската комисия относно начина, по който реформата да бъде приета. Водят се дискусии как необходимите промени да бъдат реализирани без негативен социален ефект и без поскъпване на водата. Реформата, свързана с БЕХ, също се разработва от Министерството на енергетиката. Обсъждани са различни варианти за реализирането ѝ, но до момента няма конкретно изпълнение", обясни Пеканов.

Инвестицията за подпомагане на сектор „Култура" няма да бъде реализирана, поради което по този проект ще бъдат задържани средства, съобщи той.

"Не знаем колко пари ще получим точно по четвъртото плащане, отчитането ще бъде спрямо 5 юни. Очакваме, че ще бъдат изпълнени 24 от 25 мерки, надяваме са законите да минат, парламентът ще реши за това. Максимумът на четвъртото плащане е 1,1 млрд. евро", разясни Пеканов. А общо от 4 и 5 плащане средствата са в размер на

"По петото плащане всички инвестиции и реформи включват общо 56 етапа, които трябва да бъдат отчетени най-късно до края на август. Към момента няма изпълнен нито един етап. Идентифицирани са проектите с най-сериозно изоставане, като при тези, по които не е свършена никаква работа, е възможно да се стигне до отпадането им", стана ясно от отчета на Пеканов.

Сред най-значимите инвестиции е системата HEMS за спешна помощ. Хеликоптерите вече са доставени, но проблем остава неизградената инфраструктура. Строителните дейности по нея все още не са напреднали достатъчно.

Забавяне има и при проекта за модернизиране на държавната оптична мрежа, но се работи активно и се очаква проблемите да бъдат преодолени.

"Пред нас стои огромната цел да завършим успешно множество проекти, множество реформи и да достигнем до едно успешно и смислено изпълнение. Досега е получена 53% от цялата сума за 5 години, за следващите три месеца трябва да положим усилия да получим останалата половина. Работим денонощно това да се случи. Другите държави в ЕС са получили средно 70% от средствата", обясни Пеканов.

Все пак отчете, че много работа е свършена, но и много работи предстои да бъде свършена. "Правителствата досега са извършили много от дейностите, но и честата смяна доведе до забавяне", убеден е вицепремиерът.

Страната ни трябва да усвои до 31 август 2,8 милиарда евро. Минимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта.

В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета.

