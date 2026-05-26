ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голямата Нешка Робева празнува 80 г. с малки шампи...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22919981 www.24chasa.bg

Антимонополният регулатор в Италия започна проверка на easyJet заради таксите за багаж

1128
Нискотарифната авиокомпания „ИзиДжет" е разследвана в Италия за предполагаеми нелоялни търговски практики, свързани с таксуването на багажа. СНИМКА: Pixabay

Италианският антимонополен регулатор започна разследване срещу нискотарифната авиокомпания „ИзиДжет" (easyJet) за предполагаеми нелоялни търговски практики, свързани с таксуването на багажа, съобщи днес институцията, предаде Ройтерс.

Според регулатора уебсайтът и мобилното приложение на „ИзиДжет" са показвали единствено средната цена за регистриран багаж и спортно оборудване при двупосочни пътувания, като комбинираната покупка е била зададена като опция по подразбиране, дори когато клиентите не са я желаели.

По този начин потребителите може да са били подвеждани относно реалната цена за всеки отделен етап от пътуването. Освен това клиентите е трябвало да прекъснат онлайн процеса по резервация, за да премахнат предварително зададената опция, ако са искали допълнителната услуга само за едната посока на полета, посочва регулаторът.

В изпратено по електронна поща изявление „ИзиДжет" посочи, че „винаги е действала в съответствие с приложимото законодателство за защита на потребителите и остава ангажирана с гарантирането на прозрачност и коректност" спрямо клиентите си.

Компанията допълни, че ще сътрудничи изцяло на регулатора в рамките на разследването, допълва Ройтерс, цитирана от БТА.

„Сега внимателно ще прегледаме уведомлението на регулатора и ще обмислим следващите си стъпки", обясняват още от „ИзиДжет".

Нискотарифната авиокомпания „ИзиДжет" е разследвана в Италия за предполагаеми нелоялни търговски практики, свързани с таксуването на багажа. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)