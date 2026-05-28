- В края на април “Софийска вода” обяви влизането в сила на измененията в Общите условия на дружеството, включително и преход към изцяло дигитални фактури. Какво се променя за клиентите?

- “Софийска вода” следва съвременните технологии, последните стандарти в обслужването на клиенти и добрите екологични практики. В съответствие с тези принципи фактурите вече ще се изпращат основно по електронен път, като не изключваме възможността клиентите, които желаят, да продължат да получават фактурата си на хартиен носител. И в двата случая обаче е необходимо подаването на заявление по образец, с което да изразят своето предпочитание, като посочат електронен или физически адрес за кореспонденция, на който да получават фактурите си за вода.

- Какво трябва да направят клиентите, за да заявят начина, по който искат да получават фактурите си?

- До 19 октомври клиентите трябва да подадат заявление по образец за електронна или хартиена фактура. Ако изборът им е електронна фактура, просто трябва да посочат имейл адрес, на който да я получават.

Електронната фактура има безспорно много предимства пред хартиената, но едно от тях е, че можете да подадете няколко имейла и така повече членове на семейството да получават фактурата за вода, което пък би спестило забравяне, просрочия, лихви.

- Кои са другите предимства на електронната фактура?

- За разлика от хартиената фактура, за която е необходимо около седмица от издаването ѝ до пристигането до крайния потребител, дигиталната идва веднага.

Това помага за предвидим и актуален семеен бюджет. Също така сигурността е много по-висока, защото знаем, че понякога достъпът до пощенските кутии на една етажна собственост е ограничен или такива изобщо липсват и тогава фактурите се оставят на леснодостъпно място във входа. Електронната фактура е много по-лесна за съхранение и достъпът до нея при необходимост е много по-бърз и удобен. А чрез интегрирания линк за плащане в самата фактура тя може да бъде получена, разгледана и платена само с няколко докосвания на дисплея на телефона в рамките на секунди.

Има и огромна полза за природата - безспорно едно от големите предимства е намаляването на въглеродния отпечатък. По груби сметки ефектът е приблизително равен на газовете, които над 200 автомобила изхвърлят на година.

- Клиентите, които вече получават електронна фактура, трябва ли да подават заявление допълнително?

- Ако вече получавате електронна фактура, няма нужда да правите нещо допълнително. Но тук има една особеност. Дружеството може да изпраща електронна фактура на подаден от вас имейл адрес, само ако съответният имейл е предоставен именно за получаване на фактура. Ако ние имаме ваш имейл адрес за някаква друга услуга (например известия за спиране на водата), която сте заявявали, това не означава автоматично, че този имейл ще се приложи за изпращането на електронна фактура. В този случай е необходимо да се подаде заявление.

- Къде клиентите трябва да подадат това заявление?

- Най-бързо и лесно е онлайн, през профила на сайта на “Софийска вода” или мобилното приложение “Моята вода”.

Там клиентите могат да си изтеглят, разпечатат и попълнят заявлението. След това да го сканират или снимат и да ни го изпратят през формата за комуникация.Бланкови заявления ще изпратим и по пощата заедно с фактурите за вода през следващите няколко месеца. Попълнени, те могат да се подадат и в клиентските ни центрове. Там има специални кутии за това, за да не чакат ред на гишетата. Може и по пощата или в офисите на нашите партньори от Изипей и Фастпей.

- А какво се случва с клиентите, които не подадат заявление в рамките на тези 6 месеца, но и досега не са получавали електронна фактура?

- Разбира се, няма да спрем да им издаваме фактури. Просто няма да ги изпращаме поради липсата на подаден електронен или физически адрес от страна на клиентите. Но във всеки момент, дори и след изтичане на 6-месечния период, те могат да подадат заявление. Независимо от закъснението, те ще имат достъп до издадените им фактури 36 месеца назад през профила им на сайта на “Софийска вода”.

- Вече мина повече от месец от старта на 6-месечния период, в който клиентите на дружеството могат да подават заявления за начина на получаване на фактурата си за вода.

- Какво показва вашата статистика до момента?

- Клиентите ни избират предимно електронната фактура. Още преди да влязат в сила изменените общи условия, 43% от всички клиенти на “Софийска вода” вече бяха избрали електронната фактура. Сега след началото на кампанията вече са 50%. До края на периода се надявам да постигнем поне 80-85% електронни фактури.

- И като говорим за дигитални услуги, нека напомним на потребителите в София какви възможности дава приложението “Моята вода”.

- През него клиентите имат достъп до всички електронни услуги, предоставени на сайта ни.

Всеки клиент с профил има достъп до фактурите си за вода за последните три години.Там може също да следи консумацията на вода за конкретен имот, да подава показания на водомерите всеки месец и да заявява електронни услуги.През профила клиентите ни могат да се абонират за получаване на известия за планирани ремонтни дейности и прекъсвания на водоподаването, както и да се информират за качеството на водата в квартала, където живеят. Така че мобилното приложение “Моята вода” е отворен прозорец за комуникация със “Софийска вода”, много по-бърз, надежден и лесен.

- В каква посока ще продължите с модернизирането?

- Сега предвиждаме интегрирането на чатбот в нашите системи, което допълнително да улесни комуникацията с нас. Ние и сега имаме базов чатбот на сайта, но той по-скоро насочва към информация и не може да обслужва клиентите. Втората стъпка е да го интегрираме със системите, така че да извършва 100% пълноценни услуги.

До края на годината ще автоматизираме и процеса по заявяване на технически услуги, което ще даде възможност на клиентите да получават становища, изходни данни и съгласуване на проекти онлайн, без посещение на офиса.

Работим и по интересни и полезни партньорства с мобилни приложения на фирми, организации, които се занимават с управление на етажни собствености, на сгради или жилищни комплекси. Има вече доста подобни приложения, които улесняват самите жители - от типа “всичко на едно място”.

Имаме идея да направим интеграция с такива приложения, така че потребителите им да могат да си подават и самоотчет към “Софийска вода” през тях и дори да си плащат сметките. Дигитализацията на клиентските услуги е един от приоритетите ни и продължаваме усилена работа в тази посока.