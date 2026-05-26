Нови продукти на пазара - нова директива от Брюксел

Европейската комисия даде заявка за ревизия на тютюневата регулация в ЕС – публикува доклад за оценка на досегашните правила и стартира обществено допитване до гражданите

Според доклад на Европейската комисия действащата през изминалите 10 години регулация върху тютюна, е довела до намаляване на тютюнопушенето.

Директивата за тютюневите изделия, въведена от всички държави в ЕС от 2016 година и допълнена през 2023 г., регулира всички традиционните тютюневи изделия за пушене и техните сравнително по-нови бездимни алтернативи – нагреваеми тютюневи продукти и електронни цигари.

Разрастването на потреблението на електронните цигари и навлизането на никотиновите паучове обаче се изтъкват като основен двигател за комисията да даде старт на обществена консултация за бъдещите промени в правилата - процес, който служи за компас на Брюксел за посоката на регулаторните промени в сектора.

Общественото допитване е отворено за широко участие от гражданите, потребителие, бизнеса, академичните среди, изследователи, учени, държавни институции, неправителствени организации от 18 май до 15 юни на уебсайта на ЕК: Ревизия на Директивата за тютюневите изделия на ЕС (виж тук)

Само за няколко дни в обществената консултация са регистрирани над 5000 участия, а топ 3 страни досега с най-много коментари са Испания /864/, Полша /658/ и Франция /639/, като техният ред непрекъснато се променя. От България са отчетени над 50 участия.

Комисията възнамерява да измери обществения пулс към още по-сериозни рестрикции по теми като сладките аромати във вейповете, дигиталния маркетинг, онлайн продажбите, етикетирането върху опаковките, разкриването на съставките, ролята на новите никотинови продукти, като никотиновите паучове и много други като част от амбицията си за „поколение без тютюн" до 2040 г.

Докладът на комисията обаче срещна сериозна критика от над 100 учени и медицински специалисти от Европа, които отчитат липсата на научна обосновка за анонсираните намерения и определят като твърде строги планираните рестрикции върху новите никотинови продукти (виж тук)

Редица политици и евродепутати също поставят въпроси към комисията относно множество празнини в доклада, особено що се отнася до отчитане на националните особености, икономическото въздействие, незаконната търговия, ефекта върху всички участници във веригата на доставки в сектор тютюн.

Земеделските производители и преработватели на суров тютюн от ЕС, представени от двете европейски асоциации UNITAB и FETRATAB, изразяват с писмо до компетентните институции своето озадачение и загриженост от изолирането им от предварителни разговори за бъдещета тютюнева регулация на фона на затягането на правилата на ОСП и скептицизма към МФР на съюза.

В този контекст, макар и рядка практика, докладът на ЕК се сдоби с негативни становища поради редица пропуски и недостатъци от независимия европейски орган, натоварен със задачата да преглежда докладите за оценки на Комисията.

На фона на действащите и досега европейски рестрикции държавите-членки на практика имат право да въвеждат свои още по-строги регулации, когато представят обосновка за необходимост от това. Пример за такива по-строги правила е и България, която вече въведе забрана на еднократните вейпове, ограничение за максималното съдържания на никотин в никотиновите паучове до 20 мг, както и пълна забрана на онлайн продажбата и рекламата.

В този контекс възниква въпросът има ли нужда от нови европейски директиви сега. Едно е сигурно по отношение на всяко добро регулиране – качество на първо място, а не бързина. Второто сигурно е, че се оформя сериозен политически, обществен и регулаторен дебат.

Трябва ли всички никотинови продукти да бъдат третирани по един и същи начин?

Самата Европейска комисия отчита, че пазарът се е променил значително и изпреварва законодателството. Електронните цигари, никотиновите паучове и нагреваемите продукти вече играят все по-голяма роля. И докато електронните цигари и нагреваемите изделия са вече регулирани, държавите-членки прилагат различни и често противоречиви регулации върху никотиновите паучове. Все повече здравни експерти и поддръжници на подхода за намаляване на вредата смятат за неразумно и нелогично бездимните никотинови продукти да попадат под идентична регулаторна рамка като традиционните цигари. Техните аргументи са, че докато цигарите остават продуктът с най-висок здравен риск, бездимните алтернативи се разглеждат като възможност за намаляване на вредата за пушачите, които иначе не биха се отказали напълно от тютюна и никотина. Именно затова според тях бъдещата регулация трябва да отчита степента на риска между различните продукти.

Дебатът далеч не е само здравен - залогът е и икономически

Секторът на тютюневите и никотиновите продукти в ЕС поддържа над 1.4 милиона работни места и генерира повече от 100 милиарда евро годишни данъчни приходи. Паралелно с това незаконната търговия продължава да расте, а според данни на индустрията през 2024 г. е довела до близо 15 милиарда евро загубени приходи за европейските бюджети.

Критиците на по-строгите ограничения предупреждават, че регулация, която не отчита пазарната реалност и потребителското поведение, може да ускори разрастването на нелегалния сектор. Според тях това би отслабило легалните вериги за доставки, би затруднило контрола и би увеличило риска от разпространение на продукти с неясно качество и произход.

Поддръжниците обаче на по-строгите мерки посочват друга тенденция — рязкото нарастване на употребата на нови никотинови продукти сред младите хора и все по-видимото им присъствие в социалните мрежи и дигиталната среда. Именно това, според тях, налага по-широк и по-строг регулаторен подход.

Голямото предизвикателство пред европейските институции ще бъде да намерят баланс между две цели — от една страна ограничаването на достъпа и привлекателността за подрастващите и най-младите хора, а от друга — запазването на икономическата стабилност и конкурентноспособност на Европа с подкрепа на възможността пълнолетните пушачи да имат достъп до алтернативи, които част от експертите разглеждат като потенциално по-малко вредни в сравнение с традиционните цигари.

Отворената обществена консултация ще бъде лакмус за това дали Брюксел е готов да отчита научните данни, пазарната реалност и реалното поведение на потребителите. В крайна сметка този дебат вече надхвърля темата за никотина и тютюна - той е за това как Европа ще дефинира занапред баланса между общественото здраве, регулациите, иновациите и намаляването на вредата.