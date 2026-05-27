Петър Ганев: Новите регулации за търговските вериги водят до ограничаване на промоциите

Предложенията за нови регулации в търговията с хранителни стоки могат да доведат до сериозни промени в начина, по който функционират големите търговски вериги, включително ограничения върху промоциите и по-строг контрол върху ценовата политика. Това заяви пред Нова телевизия Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика.

По думите му в обсъжданите законови текстове се наблюдава разширяване на дефинициите за „нелоялни търговски практики", като списъкът вече включва над 30 различни хипотези. Според Ганев част от тях са формулирани твърде широко и могат да обхванат нормални търговски отношения между доставчици и търговци, включително промоции, собствени марки и маркетингови споразумения.

Той подчерта, че в текущия вариант на предложенията се предвижда по-висока административна санкция при доказване на нарушения, като при съмнение за нелоялна практика доказателствената тежест пада върху търговеца. Освен това санкциите могат да достигнат до 10% от оборота – ниво, което по думите му е сравнимо само с най-тежките нарушения на конкуренцията, като картели.

Според икономиста това създава риск от „охлаждане" на промоционалната активност на пазара, тъй като търговците могат да се въздържат от агресивни намаления на цените, за да избегнат санкции. По негово мнение подобен ефект би засегнал и популярните в България промоции с намаления от 30% до 50%.

Ганев коментира и идеята за регулиране на „съвместно господстващо положение", като посочи, че в определени случаи регулаторът би могъл да налага предварителни мерки, включително определяне на крайни цени на дребно за ограничен период. Това според него би създало значителна несигурност за бизнеса и би ограничило гъвкавостта на пазара.

„Възможно е търговците да започнат да избягват рискови отношения с доставчици и да ограничат промоциите и собствените марки", посочи той, като допълни, че това може да доведе и до по-малък избор за потребителите.

Според Ганев основният въпрос в дебата е балансът между защита на производителите и гарантиране на ниски цени за потребителите, като според него част от предложенията са фокусирани повече върху преразпределение на стойността във веригата, отколкото върху реално поевтиняване на стоките.

По думите му е възможно пазарът да се адаптира чрез намаляване на промоционалната активност и по-предпазливо ценово поведение, което в крайна сметка може да доведе до ограничаване на най-ниските ценови предложения за потребителите.