Защо температурата в колата показва по-висока стойност, особено когато е паркирана

Съвременните коли имат индикатор на таблото, който показва външната температура, но нямат термометри. Вместо това те са оборудвани с така наречените термистори, специален вид резистор, при който съпротивлението му намалява с повишаване на температурата.

Разликата е, че единият използва живак за измерване на външната температура, докато другият измерва температурата въз основа на промените в електрическите токове. Температурата обикновено се измерва с живачен термометър. Течният живак в термометъра се разширява и се повишава до определена стойност, когато се нагрее, и се свива и спада до по-ниска стойност, когато се охлади. Термисторът, от друга страна, измерва промяната в електрическия ток, която възниква, когато се добавя или отнема топлина.

Проблемът не е в самия термистор на автомобила. Термисторите обикновено са точни, да не говорим за факта, че са малки и евтини за производство. Проблемът с термисторите в автомобилите е, че те обикновено се монтират отпред на автомобила зад предната решетка.

Weather Channel съобщава, че поради това разположение термисторите измерват предимно температурата на топлината, излъчвана от асфалта. Пътните настилки просто абсорбират много топлина и слънчева радиация. Винаги е по-топло близо до земята. В резултат на това температурата, която колата показва в слънчеви дни, също е по-висока от действителната външна температура. Това означава, че температурната разлика между това, което показва колата ви, и действителната външна температура може да бъде до 5 градуса.

Когато слънцето не грее, температурата, която показва колата, често е малко по-точна. Разликата се наблюдава и в по-студени дни. Пътят често е по-студен от въздуха, а външната температура е все още с един или два градуса по-висока от показаната на таблото.