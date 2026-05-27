Lancia Gamma се завърна, но вече е SUV

Lancia представи първите изображения на новата Gamma, моделът, който бележи ключова стъпка в еволюцията на марката.

Проектирана, конструирана и разработена в Италия, новата Lancia Gamma се произвежда в завода в Мелфи, един от най-модерните производствени обекти в рамките на Stellantis Group. Първите автомобили вече преминават пътни тестове, а продажбите ще бъдат отворени през лятото лятото.

Построен на платформата STLA Medium, Gamma е кросоувър фастбек, отличаващ се с елегантни линии и заострен дизайн на задната част. Моделът е с дължина 4,67 метра, широчина от 1,89 метра и височина 1,66 метра.

Кросоувърът предлага богата гама от задвижващи агрегати: хибридна версия със 145 к.с. и пробег над 1000 км, наред със 100% електрическа гама, структурирана на няколко нива - от 230 к.с. с пробег над 540 км, до 245 к.с. с пробег над 740 км, до версията със задвижване на всички колела и AWD с 375 к.с. и пробег до 675 км.

Оригиналната Lancia Gamma (седан и купе) дебютира на автомобилното изложение в Женева през 1976 г. като новия технологичен флагман на марката. Моделът заменя Lancia 2000 и се превръща в символ на италианския авангарден инженеринг. Той е и последният голям автомобил, проектиран независимо от Lancia, преди пълната техническа интеграция под шапката на Fiat.