ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парламентът ограничи правомощията на Спецов като о...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22924636 www.24chasa.bg

Решават днес дали газът да поевтинее през юни

760
КЕВР ще реши какви да са цените от 1 юни.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз" за поевтиняване на природния газ с 1 процент за юни спрямо май, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз" предлага цена на природния газ за юни от 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

КЕВР ще реши какви да са цените от 1 юни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание