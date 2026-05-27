Решават днес дали газът да поевтинее през юни

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз" за поевтиняване на природния газ с 1 процент за юни спрямо май, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз" предлага цена на природния газ за юни от 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.