Volkswagen официално прекрати продажбата на автомобили с ръчна скоростна кутия в Америка

Volkswagen потвърди, че след моделната 2026 година вече няма да продава автомобили в САЩ с ръчна скоростна кутия. последният такъв е Jetta GLI, който през 2027 г. ще е само с автоматик.

TFLCar потвърди, че ново ръководство за поръчки за гамата на VW за 2027 г. не включва Jetta GLI с ръчна скоростна кутия. В изявление до изданието говорител на Volkswagen казва: "Като шофьори и автомобилни ентусиасти, ние също ценим ръчните скоростни кутии! Ето защо нашият регион работи много усилено, за да ги запази - знаем, че това е важно за малка, но страстна група шофьори, които обичат да бъдат напълно ангажирани и сами да сменят скоростите си. Въпреки това, глобалното търсене продължи да се свива до точка, в която пазарът вече не може да го поддържа. Колкото и да боли, тази реалност означаваше вземането на някои трудни решения."

Смъртта на Jetta GLI с ръчна скоростна кутия идва само няколко години след като германският гигант премахна опцията в Golf GTI и Golf R и е част от по-голяма тенденция. Броят на новите автомобили, предлагани с ръчна скоростна кутия, продължава да намалява.

За моделната 2026 година има малко над 25 автомобила в продажба в Америка, които предлагат опция за ръчна трансмисия. Все още се предлагат няколко достъпни варианта, като Honda Civic Si и Mazda Miata, но те са изправени пред същите пазарни сили като Volkswagen.