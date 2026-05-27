КЗК за една година: ръст от 300% на сигналите и наложени санкции за 5 млн.

Осветлихме веригата на ценообразуване при храните, хвали се председателят на регулатора Росен Карадимов

Секторните анализи разкриват дълбоките проблеми в икономиката

Ръст от 300% на постъпилите сигнали и наложени санкции в общ размер на 5,6 милиона лева

Това отчита председателят на КЗК Росен Карадимов, който представи отчета за дейността на ръководството за периода май 2025 г. - май 2026 г., който бе представен от него на пресконференция в пресклуба на БТА. Участие взеха и зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков, и Жельо Бойчев, член на регулатора.

Карадимов започна с акцент върху новия модел на работа, а именно - акцент върху публичността, превенцията и обществения контрол. преминаване от реактивен към проактивен модел на правоприлагане, секторен фокус върху чувствителни пазари - храна, фармация, горива, обществени поръчки. Ключово важно е и използването на всички инструменти по ЗЗК, както и засилено взаимодействие с други институции и регулатори.

"Идно от първите неща, които направихме, е да сформираме обществен съвет към комисията, който включва бизнеса, синдикати и Асоциацията на "Активни потребители". Зададохме тон, а не диалог с заинтересованите страни", каза Карадимов и допълни: "Подписахме споразумения с НАП, КЗК, КРС, УНСС и Аграрния университет в Пловдив. Комисията стана силно разпознаваема за българското общество".

Карадимов отчете, че в рамките на една година са образувани 1067 производства във всички направления на дейността на комисията. Създадени са 1530 акта и са постъпили над 600 сигнала. От тях - 230 по антитръст, над 200 по нелоялна конкуренция и почти 200 по други направления. Комисията е разгледала и 1384 жалби и е образувала 972 преписки. В резултат на това са наложени санкции на възложители в общ размер на 5,6 милиона лева.

И представи доверието към КЗК в цифри. "Статистиката за изминалата година е красноречива.

Образувани са 1067 производства и са постановени 1530 акта. Ръстът на сигналите от граждани и фирми е скочил с 300%. Сигналите за тръжни манипулации за една година от мандата спрямо 2024 г. са се увеличили с внушителните 1150%. Този ръст е най-адекватният критерий за доверието в комисията", отчита ръководството на регулатора.

"Секторният анализ в съзнанието на комисията беше определен като неин приоритет. Проблемите, с които се сблъсква регулаторният орган, са свързани основно с настройката на пазарните отношения. Ние обаче ясно осъзнахме, че проблемите в нашата икономика са базови и ролята на комисията е да ги очертае. Именно чрез секторния анализ може да се проследят веригата на доставка, структурата на пазара и моделът на ценообразуване. По този начин установяваме проблемите, поставяме ги за публично обсъждане и следим дали компетентните органи изпълняват необходимите решения", обясни Карадимов.

"Даваме си сметка колко интереси може да бъдат засегнати от анализите, мерките, които сме направили, това е смисълът на секторния анализ", добави той.

По думите му основните усилия на антимонополния орган са били насочени към трите стълба на българската икономика - храни, горива и фармация. Общият оборот в тези сектори за последната година възлиза на 23 милиарда евро. "Чрез мащабни секторни анализи КЗК успя да осветли цялата верига от производителя до щанда в магазина", добави той.

"При анализа на пазара на храни бяха констатирани тежки дисбаланси в разпределението на добавената стойност и притеснителни нива на надценките при търговските вериги. В резултат на това бяха образувани санкционни производства срещу големи играчи като „Кауфланд България" и „Т-Маркет" за нелоялни търговски практики.

"Освен върху големите вериги, регулаторът постави фокус и върху традиционната търговия - малките квартални магазини, които често остават извън обсега на мащабните анализи. КЗК извърши профилактично-регулаторно въздействие, след като получи сигнали за застрашително нарастване на цените в този сектор. В рамките на тази акция бяха изпратени писма до 150 малки обекта, което разкри неочаквана картина: „доста брутално поведение на доставчиците спрямо магазините". Събраната информация за този натиск вече е предадена на НАП за по-нататъшни проверки. Допълнително, във връзка с подготовката за приемане на еврото, над 400 магазина получиха запитвания за детайлна информация относно ценообразуването им, за да се предотврати изкуствено и синхронизирано вдигане на цените", даде да се разбере Карадимов.

"Новият стил на работа на КЗК включва и т.нар. „профилактично-регулаторна функция". Благодарение на навременната намеса на регулатора през лятото на 2025 г. бе предотвратена сериозна криза с биоетанола, която застрашаваше да остави страната без горива. По същия начин бе овладян и рискът от спекулативно поскъпване на олиото през есента", обясни Карадимов.

"Разследването на картели при обществените поръчки - тръжни манипулации, е изведено като основен приоритет, тъй като там се изразходва огромен обществен ресурс. В момента се водят осем такива производства, като за доказването им КЗК вече използва трафични данни от мобилни оператори и модерна форензик лаборатория за проследяване на електронни комуникации. Вече са предявени обвинения за манипулации при доставки на болнични храни и IT техника за ГДБОП", стана ясно от думите на Карадимов.

"Любопитен детайл е, че целият този обем от работа се извършва от едва 43-ма експерти в ключовите направления „Антитръст" и „Нелоялна конкуренция", коментира председателят на КЗК и добави, че въпреки ограничения бюджет и малкия щат ще продължат да бъдат видими и отговорни, защитавайки интересите на потребителите и конкурентната среда в страната.