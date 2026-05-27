Хонгконг изпревари Швейцария като водещия световен център за банкиране на трансгранично богатство

Хонконг стана водещият световен център за банкиране на трансгранично богатство, изпреварвайки Швейцария благодарение на тесните си връзки с Китай, сочи анализ на консултантската група „Бостън Консълтинг Груп" (Boston Consulting Group), предаде Ройтерс. Швейцария най-вероятно няма да може да си върне историческата позиция, защото азиатските центрове растат с по-бързи темпове от европейските финансови убежища, допълниха от групата.

Богатството от Китай и бумът на първичните публични предлагания през 2025 г. помагат на Хонконг да се превърне в офшорен гигант, управляващ 2,95 трилиона долара (2,53 трилиона евро) трансгранични активи, изпреварвайки Швейцария и държаните там 2,94 трилиона евро, според данни, публикувани в доклада за глобално богатство за 2026 г. на „Бостън Консълтинг Груп".

„Хонконг затвърждава ролята си на „врата" към Китай за световните пазари, въпреки че с високата концентрацията на трансгранично богатство бъдещето на града тясно се обвързва с икономическите и регулаторни процеси в останалата част от страната", обясняват авторите на доклада.

Прогнозата за Хонконг и Сингапур е и двата града да продължат да растат като банкови центрове за трансгранично богатство с около 9 на сто на годишна база до 2030 година. За сравнение, в Швейцария се очаква ръст от 6 на сто на годишна база за същия период.

Световното трансграничното богатство се е увеличило с 8,4 на сто до 15,7 трилиона долара (13,48 трилиона евро) миналата година на фона на силните пазари и ръст в търсенето на географска диверсификация – по-голямата част от него е било насочено към десетте най-големи банкови центъра, което засилва процесите на концентрация на богатство, обяснява групата.

Въпреки по-ниските нива на растеж в Швейцария, диверсификацията може да се окаже предимство. В европейския център идват клиенти от всички региони, докато азиатските дестинации до голяма степен зависят от растежа в Китай, според анализ в доклада.

„Геополитическата несигурност подсилва ролята на Швейцария като основен глобален център за банкиране на трансгранично богатство, защото привлича финансови потоци от по-нестабилни региони, които търсят защита и безопасност, какъвто е случаят с клиентите от Близкия изток", коментира „Бостън Консълтинг Груп".

Заможните хора се стремят да прехвърлят активите си от Персийския залив към Швейцария заради продължаващия конфликт,посочи банкери и финансови съветници пред Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това, което в крайна сметка има значение, е „близостта до клиентите", каза Майкъл Калих, съавтор на доклада на „Бостън Консълтинг Груп". На световно ниво се формират два региона – Сингапур и Хонконг за Азия и Швейцария, Великобритания и САЩ за „Запада", допълни той.

Тъй като „близостта до клиентите" става все по-важна, швейцарските банки са започнали да отварят клонове и в чуждестранни центрове, каза Калих. Швейцарската „Ю Би Ес" (UBS) е водещата банка в управлението на активи в Сингапур и в Хонконг.