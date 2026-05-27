Кметове и синдикати искат ТЕЦ „Бобов дол" да работи

Местната общност настоява за по-чиста работа и инвестиции в инфраструктурата.

Тецът ще почисти и облагороди път, а водоноска ще оросява основните пътни артерии през лятото

Синдикати, местни общности, кметове и представители на ТЕЦ "Бобов дол" се събраха на среща за бъдещето на въглищната централа и плановете за нейната модернизация. Разговорът бе организиран по покана на КТ "Подкрепа" и КНСБ, като основният акцент бе върху запазването на работните места, недопускането на обезлюдяване на региона и ускоряването на мерките за по-чиста работа на предприятието.

Срещата идва на фона на засиления обществен и институционален натиск върху въглищните мощности, но и на тревогите в региона, че евентуално ограничаване на дейността на централата би имало тежки социални последици. ТЕЦ „Бобов дол" е сред най-големите работодатели и данъкоплатци в общината, а около него са свързани и редица допълнителни дейности и работни места.

Местните хора: Не искаме закриване

Жителите на Големо село, водени от кмета Васил Васев, заявиха, че очакват от централата не затваряне, а реални действия за намаляване на запрашаването и повече инвестиции в местната инфраструктура.

Според тях проблемът не е в самото съществуване на ТЕЦ-а, а в необходимостта той да работи по начин, който да намали въздействието върху населените места наоколо. На срещата са били признати усилията, които централата е направила през годините, както и вече обявените нови инвестиции.

Това поставя разговора в по-практична посока - не дали централата да бъде затворена, а как по-бързо да се въведат мерки, които да дадат резултат за хората в района.

Община Бобов дол ще следи мерките да се случат още тази година

Водеща роля като домакин на срещата имаше кметът на община Бобов дол Елза Величкова. По нейна инициатива още тази седмица ТЕЦ „Бобов дол" ще направи жест към местната общност, като почисти и облагороди местен път в селището.

Допълнително ще бъде включена още една водоноска, която през летните горещини ще работи по график, съгласуван с общината. Целта е оросяване на основните пътни артерии и допълнително намаляване на праха.

„Централата е важна за общината - като най-голям данъкоплатец, като предприятие, което осигурява хиляди работни места, заедно с цялата програма за социална отговорност. Никой обаче не отрича, че усилията за по-чиста и екологична работа на централата трябва да бъдат ускорени, така че да се осигури по-добра околна среда", заяви Елза Величкова.

По думите ѝ основният проблем остава запрашаването. Той може да бъде решен още в рамките на настоящата година чрез временни и дългосрочни мерки, свързани с инвестиционната програма на дружеството.

„Ще настояваме и ще следим това да се случи в интерес на гражданите в общината", подчерта кметът.

Тецът представи планове за рехабилитация и по-екологични горива

Изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол" инж. Чавдар Стойнев представи работата по рехабилитационната програма на централата и предстоящите планове за замяна на въглищата с по-екологични алтернативи.

Темата е ключова за региона, защото от една страна централата остава важна за заетостта и местните приходи, а от друга - общественият натиск за по-чисто производство расте. Затова и основният въпрос вече не е само дали ТЕЦ-ът ще продължи да работи, а с какви технологии, при какви екологични стандарти и с какъв контрол върху изпълнението на обещаните мерки.

По време на срещата бе подчертана нуждата модернизацията да се ускори. Това включва както временни действия с незабавен ефект срещу запрашаването, така и по-дългосрочни инвестиции в рехабилитация на мощностите и преминаване към по-нискоемисионни решения.

Социалният въпрос остава водещ

Синдикатите поставиха акцент върху запазването на работните места и риска от обезлюдяване на региона. За община като Бобов дол подобен въпрос не е само икономически, а и демографски. Закриването или рязкото ограничаване на дейността на голям работодател би засегнало не само работниците в централата, но и семействата им, местния бизнес и приходите на общината.

Затова позицията, която се очерта на срещата, е за баланс - централата да продължи да работи, но при ускорени екологични мерки и по-видима отговорност към местните хора.