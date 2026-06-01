Общият капацитет за съхранение на компанията вече достига 1,3 GWh

Най-големият производител на слънчева енергия в България Sunterra RE получи разрешения за ползване (акт 16) и въведе в експлоатация втория етап от системите за съхранение на електроенергия (BESS) към фотоволтаичните си паркове Гълъбово, Калояново и Карлово. Издадените от компетентните институции разрешения удостоверяват, че съоръженията отговарят на всички технически изисквания, стандарти за безопасност и нормативни критерии за пълноценна работа и търговска дейност.

Мащабно разширяване на капацитета

С реализацията на втория етап Sunterra RE значително разширява мащаба на своите батерийни паркове и затвърждава позицията си на лидер в развитието на енергийни системи за съхранение в България и региона.

След завършването на втория етап общите параметри на BESS системите достигат 150 MW/450 MWh за Гълъбово, 150 MW/506 MWh за Калояново и 97 MW/320 MWh за Карлово. Общата инсталирана мощност на трите системи надхвърля 397 MW, а капацитетът им достига 1,276 GWh - увеличение с почти 1 GWh спрямо първия етап.

Водеща технология за максимална ефективност

BESS системите работят с литиево-железно-фосфатни батерии (LFP), които се утвърждават като водеща технология в индустриалните съоръжения за съхранение на енергия. Те осигуряват висок ниво на безопасност, дълъг експлоатационен живот и висока ефективност при ежедневна експлоатация. LFP технологията е най-масово използваният тип батерии в индустрията и се отличава с най-дълъг жизнен цикъл сред литиево-йонните батерии, както и със значително по-нисък риск от термично претоварване. Батериите осигуряват до 4 часа съхранение на електроенергия при почти 90% ефективност на системата. Проектирани са за експлоатация в рамките на 25 години и ресурс до 7300 цикъла.

Принос към стабилността на енергийната система

С внедряването на мащабните BESS системи Sunterra RE задава нов стандарт за развитие на енергийната инфраструктура в България и затвърждава ролята си на водещ инвеститор в сектора на чистата енергия. Съоръженията позволяват съхранение на произведената електроенергия и подаването ѝ към мрежата в периоди на пиково потребление, което повишава стабилността, гъвкавостта и ефективността на електроенергийната система. Проектите от втората фаза са реализирани със собствени инвестиции на компанията и са част от дългосрочната стратегия на Sunterra RE за ускорено развитие на високотехнологични решения за производство и съхранение на енергия и по-ефективна интеграция на възобновяемите източници в националната енергийна система.

Sunterra RE е лидер в сектора на възобновяемата енергия в България с фокус върху разработване, изграждане и управлениена собствени фотоволтаични централи и системи за съхранение на енергия. Компанията разполага с над 535 MW инсталирана соларна мощност и близо 1,3 GWh капацитет за съхранение на енергия.