ББР и Инвестбанк разширяват достъпа на бизнеса до над 30 млн. евро финансиране по InvestEU

Българска банка за развитие (ББР) и Инвестбанк подписаха споразумение за предоставяне на гаранции по програма InvestEU. То дава възможност за отпускане на нови кредити за бизнеса на стойност над 30 млн. евро.

Споразумението бе подписано от Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР, и Теодора Пешева, член на Управителния съвет на банката, както и от изпълнителните директори на Инвестбанк Ива Кутлова и Недьо Тенев.

Финансовият продукт е насочен към микропредприятия, малки и средни компании, както и към дружества със средна пазарна капитализация, които се нуждаят от средства за засилване на дейността, разширяване на производството, зелен преход, иновации, дигитализация и повишаване на производителността.

„С този инструмент Българската банка за развитие изпълнява ролята си на партньор, който превръща европейските финансови инструменти в реални възможности за бизнеса. Чрез споделяне на риска с търговските банки създаваме условия повече предприятия да реализират инвестиции с по-висока добавена стойност – в модернизация, технологично обновяване и устойчив растеж, включително в регионите с по-ограничен достъп до финансиране“, заяви Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР.

„Чрез програмата InvestEU създаваме възможност компаниите да получат финансиране, съобразено с реалните им нужди и етапа им на развитие. Това е важен механизъм за насърчаване на предприемаческата активност и за подкрепа на предприятия, които търсят устойчив модел за растеж в дългосрочен план“, отбеляза Теодора Пешева, член на УС на Българската банка за развитие.

„Инвестбанк винаги се стреми да бъде близко до бизнеса и да осигурява не просто финансиране, а увереност и растеж. С подкрепата на InvestEU и партньорството с ББР ще можем да предоставим на компаниите по-добри възможности за финансиране при облекчени условия и да достигнем до повече предприемачи с амбиция да развиват устойчиви и конкурентоспособни бизнеси“, заяви Ива Кутлова, изпълнителен директор на Инвестбанк.

Това партньорство ще ни позволи да подкрепим повече компании с потенциал за растеж и модернизация, особено в по-слабо развитите региони“, допълни Недьо Тенев, изпълнителен директор на Инвестбанк.

Подкрепата от ББР е по две направления на InvestEU – „Държава членка“ и „ЕС“. Гаранциите ще позволят на Инвестбанк да разшири обхвата на своето кредитиране, да поеме по-висок риск, както и да предложи по-дълги срокове и по-благоприятни условия за финансиране на бизнеса.

Две трети от ресурса ще бъде насочен към по-слабо развитите региони, с цел намаляване на регионалните различия и подкрепа за местния бизнес извън големите градове.

InvestEU е основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз за периода 2021-2027 г., който има за цел да мобилизира публични и частни ресурси в подкрепа на устойчивата икономика, малкия бизнес и иновативните проекти.

Българската банка за развитие е сред 18-те прилагащи партньори, получили акредитация за управление на европейски фондове и бюджетни инструменти. Банката бе одобрена за тази роля през 2023 г.