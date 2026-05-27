Ще купуваме дълг на държавата с облигации срещу лихва

Финансовият министър може да пуска емисии само за граждани, таксите и комисионите ще са за сметка на бюджета

По данни на Фискалния съвет интересът бил слаб, имало само 12 заявления от началото на годината

Специални емисии държавни ценни книжа да емитира финансовият министър. Таксите и комисионните при първото придобиване да бъдат за сметка на държавния бюджет.

Това предвижда приет на първо четене проект на закон за емитиране, предложен от „Прогресивна България", представен от Константин Проданов. Той бе приет с 19 гласа „за", без против и с 1 въздържал се. Той урежда правилата за емисии ценни книжа и търговията с тях.

Ако проектът бъде приет в зала, всеки гражданин да може да инвестира свободните си пари в държавни ценни книжа. Така всеки притежател на ценните книги ще стане кредитор на правителството, а то на свой ред ще плати лихва за предоставения заем.

Това не е първи проект на закон, който стига до комисия. При предишния парламент, проект на ГЕРБ също бе одобрен на първо четене. Този път той не мина- получи само 5 „за" и 15 въздържали се.

Новото в одобрения проект на управляващата партия е разширяването на възможностите частни лица да купуват дълга на държавата. Само за тях, финансовият министър ще може да пуска специални емисии, а таксите и комисионите за първичното им придобиване ще са за сметка на държавния бюджет.

От финансовото министерство декларираха, че посоката и на двата проекта е правилна, запазването на мястото за търгуване през борсата и ролята на БНБ в контрол и регулиране на търговията са правилни.

Бележките на Фискалния съвет, обявени пред депутатите бяха, че и в момента има начини, през банки и първични дилъри, граждани да инвестират в държавни облигации. Според тях обаче, интересът бил слаб, като от началото на годината имало само 12 заявления.

Според депутата от ГЕРБ, и бивш финансов министър Владислав Горанов, ДЦК са алтернатива на банковите депозити, което налага да има опция за доброволно предсрочно обратно изкупуване. Владислав Горанов

В последните си дни, кабинетът в оставка обяви за обществено обсъждане проект за създаване на координационен център, който да организира и контролира покупката на държавни съкровищни бонове на борсата.

До 2005 г. опцията гражданите да дават заем на правителството бе открита. Финасовото министерство емитираше специални ДЦК със спестовен характер. Доходът от тях бе фиксиран, лихва се изплащаше два пъти годишно и растеше стъпаловидно. Покупката ставаше през посредник, какъвто бяха определени банк

В условията на ниски лихви, покупката на държавни съковищни бонове е отлична възмоност за инвестиция. Тя съчетава висока сигурност, защото са гарантирани от държавата а рискът тя да фалира е минимален. Дохода от лихви и капиталови печалби, получен на регулярен пазар не се облага с данък. Доходността им е по-добра от тази на депозитите.

За разлика от облигациите, придобити на аукциони, които не могат да се продават преди падеж, държавните ценни книжа на борсата могат да се продават по всяко време.Тъй като няма ограничения за сумите, те са достъпни и за малки инвеститори.

Въпреки, че се смятат за нискорискови трябва да се знае че има някои рискове. Лихвен риск, т.е. ако лихвите се вдигнат, цената на вече издадените бонове пада. Ако инфлацията е по-висока от доходността по ДЦК, реалната печалба намалява. Ако няма достатъчно купувачи на борсата, продажбата може да стане по-бавно.

Сравнението с банковите депозити в момента показва, че държавните ценни книга имат средно 3,5% годишна доходност, а депозитите 1,5%. Ако с налични 5000 евро се купят 3 годишни ДЦК, то инвестицията ще расте така: 5000 , първата година 5 175 евро, втората 5356 евро и на третата година 5544 евро, т.е. печалбата е 544 евро.

Ако същата сума се даде на депозит н банка, първата година ще е 5075 евро, втората 5151 евро и третата – 5228 евро, т.е. ще е донесла 228 евро печаба. Разликата е 316 лв. повече при държавните ценни книжа