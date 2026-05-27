Зам.-министър Якимов: Работим за реална административна реформа – по-малко бюрокрация и ясна отговорност към инвеститорите

Ще има ресурси за разширяване на Индустриална зона в Стара Загора, в това число и частта около летището

Работим за реална административна реформа – по-малко бюрокрация, повече електронни услуги, по-бързи процедури и ясна отговорност към инвеститорите. Нашата цел е изграждането на модерна икономика, в която държавата работи в подкрепа на бизнеса, а не като пречка пред него.

Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който участва в церемонията по награждаване „Социално отговорни компании – партньор на община" за 2025 г., която се проведе в Стара Загора.

Той обяви, че в момента се структурира централно координационно звено към Министерския съвет под ръководството на вицепремиера по икономически въпроси, което ще координира всички стратегически инвестиционни проекти в страната. „В съвременната икономика инвестициите се насочват там, където са налице скорост, сигурност и работещи институции", бе категоричен икономическият заместник-министър.

Якимов подчерта, че Стара Загора заема ключово място за икономическото развитие и конкурентоспособността на България. „Регионът е не само важен икономически център, но и стратегически фактор за енергийната сигурност на страната", допълни той.

По думите му Стара Загора и регионът имат важна роля и в индустриалния и енергиен преход на България. „Той ще бъде пример за това как един енергиен регион може да се модернизира, без да губи индустриалната си мощ", каза той и посочи, че регионът разполага с отлични възможности за развитие на индустриални зони, логистика, иновации и производства с висока добавена стойност.

Заместник-министърът заяви, че Индустриална зона „Загоре" е показателна за потенциала на района. „Със сигурност ще има ресурси за разширяване на зоната, в това число и частта около летището. Убеден съм, че това ще е добър пример за реализирани предстоящи и бъдещи инвестиции с висока добавена стойност и много нови работни места", обяви той. „Стара Загора има потенциал да се превърне не само в двигател на индустриалната трансформация в България, но и в пример за целия регион на Югоизточна Европа", завърши заместник-министърът.

В церемонията по награждаване, организирана от КРИБ, Красимир Якимов отличи „Суперабразив" ЕООД за социално отговорна компания, партньор на Община – Казанлък.

В събитието участваха президентът Илияна Йотова, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, областният управител Калоян Дамянов, заместник-министърът на енергетиката Любомира Ганчева и представители нa местния бизнес.