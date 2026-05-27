„Росатом“ прояви интерес към участие в строителството на втората атомна централа на Казахстан

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" може да започне преговори за участие и в проекта за изграждане на втора атомна електроцентрала в Казахстан, заяви днес генералният директор на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс. Това се случва след като Астана вече одобри изграждането ѝ, като Китайска национална ядрена корпорация (CNNC) е избрана за основен изпълнител на проекта, пише БТА.

По-рано Кремъл съобщи, че руският президент Владимир Путин ще присъства тази седмица на подписването на споразумение, определящо параметрите за строителството на първата атомна електроцентрала в Казахстан. От Росатом допълниха, че не изключват в консорциума за строителството на да бъдат включени и доставчици от Франция, Китай и Южна Корея, въпреки че Париж и Сеул също бяха в надпреварата за изграждането на тези електроцентрали

През миналата година Русия започна подготовката за строителството на първата атомна електроцентрала в централноазиатската държава, която е и най-големият производител на уран в света.

Строителството на първата в Казахстан атомна електроцентрала беше одобрено през есента на 2024 г. след проведен референдум, а през юни централноазиатската страна възложи на "Росатом" управлението на проекта за изграждането на централата.

Казахстан, която е бивша съветска република, е водещ световен производител на уран (с дял от 43 на сто) и третият по големите доставчик на обеднен уран за Европейския съюз, но изпитва сериозна липса на електроенергия за вътрешното си потребление.