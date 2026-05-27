ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Залезът на Орбан и изгряването на Европа

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22929249 www.24chasa.bg

„Росатом“ прояви интерес към участие в строителството на втората атомна централа на Казахстан

340
“Росатом”

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" може да започне преговори за участие и в проекта за изграждане на втора атомна електроцентрала в Казахстан, заяви днес генералният директор на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс. Това се случва след като Астана вече одобри изграждането ѝ, като Китайска национална ядрена корпорация (CNNC) е избрана за основен изпълнител на проекта, пише БТА. 

По-рано Кремъл съобщи, че руският президент Владимир Путин ще присъства тази седмица на подписването на споразумение, определящо параметрите за строителството на първата атомна електроцентрала в Казахстан. От Росатом допълниха, че не изключват в консорциума за строителството на да бъдат включени и доставчици от Франция, Китай и Южна Корея, въпреки че Париж и Сеул също бяха в надпреварата за изграждането на тези електроцентрали

През миналата година Русия започна подготовката за строителството на първата атомна електроцентрала в централноазиатската държава, която е и най-големият производител на уран в света.

Строителството на първата в Казахстан атомна електроцентрала беше одобрено през есента на 2024 г. след проведен референдум, а през юни централноазиатската страна възложи на "Росатом" управлението на проекта за изграждането на централата.

Казахстан, която е бивша съветска република, е водещ световен производител на уран (с дял от 43 на сто) и третият по големите доставчик на обеднен уран за Европейския съюз, но изпитва сериозна липса на електроенергия за вътрешното си потребление.

“Росатом”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)