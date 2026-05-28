Земеделският министър обяви инициатива „Кошница с грижа", цените щели да спаднат с над 10%

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви нова инициатива, от която се очаква цените на основните хранителни продукти да паднат с над 10% и обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика.

Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. „Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата - 50:50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен, съвсем скоро ще обявим инициатива „Кошница с грижа" - първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки", обяви земеделският министър.

Според министъра е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. „Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото, ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, а аз искам да им дам достъп до земеделските производители. Създадох работна група, която скоро ще може да ми каже да променим сайта на ведомството", каза Абровски.

"Апартаментите във Варна са строени върху дърводобивна гора. Тя е създавана специално, за да се произвежда дървесина. И там никога не е имало такъв тип сгради, за който да може да се издаде удостоверение за търпимост. Абсурдно е някой да даде удостоверение за търпимост за този имот", заяви министърът на земеделието и храните пред Нова тв по случая с незаконния град край Варна. Министърът даде пример и с имот номер в 5 в района, който е заменка от 2005 г. Тя не попада в забранителния списък, който е със заменките по държавна помощ., но тъй като е заменка попада в общата забрана за промяна на предназначението. Когато министърът разпоредил да му дадат заповедта, с която е направена заменката от 2005 г. там пишело, че този имот е гора с цел дърводобив.

Министърът заяви ясно, че става дума за горска територия. По думите му всичко е започнала от една горка проверка след подаден сигнал от неправителствена организация. Десети месец 2023 г. конкретно за имот 5 горски служители са отишли и са видели сеч и строителство. В резултат на това са започнали да уведомят всички институции, сред които и общината, полицията и т.н. На определен е етап е уведомена и прокуротурата. Според него е трябвало в онзи момент община Варна да спре строителството. Министърът каза, че община Варна трябва да изчисти гората.

Според земеделския министър председателят на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение. „От 2023 година досега всяка институция е реагирала сама за себе си. Вчера събрахме за пръв път отговорните институции и обсъдихме казуса. Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже", заяви Пламен Абровски.

Министърът обяви, че закупилите апартаменти в незаконния комплекс могат да предявят претенциите си към Община Варна и да я съдят, ако решат.