18% от електричеството в Европа за последните 24 ч. са от вятърна енергия

18 процента е делът на електроенергията, произведена от вятърни централи през последното денонощие в Европа. СНИМКА: АРХИВ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 18 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,1 процента от общото количество електроенергия (937 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,8 процента (182 гигаватчаса) от нея, пояснява БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (92,4 процента), Литва (74,8 на сто) и Швеция (63,8 процента). В България делът е 1,1 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в  Германия (317,8 гигаватчаса), Швеция (194,8 гигаватчаса) и Португалия (101 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,7 гигаватчаса. 

