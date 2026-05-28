18% от електричеството в Европа за последните 24 ч. са от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 18 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,1 процента от общото количество електроенергия (937 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,8 процента (182 гигаватчаса) от нея, пояснява БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (92,4 процента), Литва (74,8 на сто) и Швеция (63,8 процента). В България делът е 1,1 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (317,8 гигаватчаса), Швеция (194,8 гигаватчаса) и Португалия (101 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,7 гигаватчаса.