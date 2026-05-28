Лихвите може да се вдигнат още заради войната в Иран и бумът на AI

Представители на Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) предупредиха, че комбинацията от войната в Иран, по-високите цени на енергията и засилените инвестиции в изкуствен интелект може да поддържа инфлационния натиск и да наложи ново повишение на лихвените проценти, предаде Ройтерс.

Членът на Управителния съвет на УФР Лиса Кук заяви, че към момента подкрепя запазването на основния лихвен процент без промяна, но подчерта, че е готова да подкрепи ново повишение, ако инфлацията не започне да се забавя.

„Рисковете остават насочени към по-висока инфлация“, каза Кук по време на форум за политиката в областта на изкуствения интелект в Станфордския университет.

По думите ѝ инфлацията „се движи в грешната посока“, като натискът идва както от миналогодишните мита и поскъпването на петрола след началото на войната в Иран, така и от бума в инвестициите в центрове за данни и технологии с изкуствен интелект.

Кук посочи, че засиленото търсене на чипове, софтуер и строителни услуги за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект вече оказва влияние върху цените и пазара на труда.

Тя предупреди и за риск инфлацията да се „вкорени“ по-трайно в икономиката след петте години, в които остава над целта на УФР от 2 процента.

В същото време президентът на клона УФР в Чикаго Остин Гулсби заяви, че очакванията за рязко повишение на производителността заради изкуствения интелект могат сами по себе си да доведат до инфлационен натиск.

Според него ентусиазмът около новите технологии може да предизвика вълна от предварителни инвестиции и разходи още преди реалните ефекти върху производителността да се материализират.

„Колкото по-голям е ентусиазмът относно бъдещата производителност, толкова повече може да се наложи да се повишат лихвите, за да се предотврати прегряване“, заяви Гулсби в предварително подготвено изказване за конференция на японската централна банка „Банк ъв Джапан“.

Той предупреди, че петролният шок, предизвикан от войната в Иран, допълнително усложнява ситуацията.

Според двамата представители на УФР съществува риск комбинацията от по-високи енергийни цени, силно търсене на технологии и очаквания за бъдещ растеж да задържи инфлацията над желаните нива за по-дълъг период.

Подобни предупреждения бяха отправени и преди около две седмици - отново от Гулсби, но също така и от президента на подразделението на УФР в Сейнт Луис Алберто Мусалем

Представители на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ предупредиха, че продължаващият конфликт между САЩ и Иран увеличава риска от по-траен инфлационен натиск, тъй като високите цени на петрола и нарастващите проблеми по глобалните вериги за доставки започват да оказват по-сериозно влияние върху икономиката, предаде Ройтерс.

УФР запази през април основния лихвен процент в диапазона 3,50–3,75 процента, припомня БТА. Решението обаче бе взето с най-голямото разединение в гласовете от 1992 г.

Новият президент на регулатора Кевин Уорш, назначен от президента Доналд Тръмп, е под натиск да започне понижение на лихвите след евентуално успокояване на конфликта в Близкия изток и спад на цените на енергията.

Данните за американския пазар на труда засега остават стабилни, като безработицата през април бе 4,3 процента.