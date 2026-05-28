Петролът поскъпна с над 3% след новите удари в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха с над 3 процента в азиатската търговия, след като Иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удар по американска военновъздушна база в отговор на американска атака край летището в Бандар Абас, предаде Ройтерс.

Фючърсите върху суровия петрол тип Брент поскъпнаха с 2,83 долара, или 3,01 процента, до 97,12 долара за барел към 08:45 часа българско време. Цената на американския лек суров петрол е нагоре с 3,28 на сто до 91,75 долара за барел, уточнява БТА.

И двата основни сорта петрол бяха поевтинели с над 5 процента в предходната сесия на фона на надеждите за възможно споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток.

Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че ударът е бил отговор на американска атака, извършена рано сутринта в близост до летището в Бандар Абас. Според агенция Тасним Техеран е предупредил, че при нови действия от страна на САЩ ще последват „по-решителни“ ответни мерки.

Американски представител е заявил пред Ройтерс, че САЩ са нанесли удари по военен обект в Иран, който според Вашингтон е представлявал заплаха за американските сили и търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

„Доставките на петрол остават ограничени, а ключовите спорни въпроси все още не са решени“, коментира стратегът по суровини в Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс.

Допълнителна подкрепа за цените оказаха и данните за запасите в САЩ. Според Американския петролен институт запасите от суров петрол са намалели с 2,8 милиона барела през миналата седмица, което е шести пореден седмичен спад.

Официалните данни на Американската енергийна информационна администрация се очакват по-късно днес.