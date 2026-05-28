Васил Симов: Ако се насити пазарът, цените ще тръгнат надолу

През последните години не сме имали проблем с количествата пшеница, царевица и слънчоглед у нас. Изнасяли сме доста и продължаваме. Но заради световната конюнктура идва тревогата на борсите и се индикира повишаване на цената на пшеницата, обясни в интервю пред БНР Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса.

"Не очаквам да има проблем в България с количеството произведена продукция. Повечето количества за изхранване на население се произвеждат. По официални данни от МЗГ прогнозите са около 6 млн. т пшеница за тази година, което е 3 пъти над нормата за изхранване населението. Зависи и реколтата какво качество ще е на пшеница и царевица, за да се определи цената, защото качеството влияе на цената на предлаганата стока", каза Симов.

В "Преди всички" той коментира световния недостиг на пшеница, което вдига цените на зърното и слънчоглед и на олиото също, както и има ли България достатъчно запаси и реколта, ще скочи ли цената на хляба?

Той посочи, че трендът е за 20% скок на цените на световната борса на пшеницата. За слънчогледа обясни, че произвеждаме и има внос, така че заводите работят и няма недостиг на слънчогледово олио. Симов прогнозира, че може да има леко увеличение на олиото, не индрастично, стига да не започнат хората пак да се презапасяват.

Той не се наема да прави прогнози за увеличаване на цената на хляба, защото пазарът ще определи цената след седмици, когато започва жътвата и най-вече през есента, когато стартира активната търговия:

"Моите очаквания са за по-скъпа реколта тази година. Цената за година, от май 2025 г. досега, има увеличение в световен мащаб. На пазара в Ротердам, най-големият за търговия за слънчогледово олио, има повишение с 25% в сравнение с миналата година. Но на база на световното търсене и предлагане за България не очаквам такъв ръст, защото количествата са осигурени и стига да не се презапасяват хората, няма да се стигне до значителен ръст."

Относно овладяването на цените и мерките на правителствата той каза:

"Ако се насити пазарът и предлагането е по-голямо, цените ще тръгнат надолу, но ние малко произвеждаме, не само плодове и зеленчуци, но и млечни и месни продукти. Проблемът е достатъчно производство, което да натисне пазара и цените да тръгнат надолу."