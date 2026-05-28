Доларът се засили спрямо еврото след новите удари в Близкия изток

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се търгува с понижение от 0,19 на сто до 1,1606 долара.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1637 долара спрямо 1,1634 долара във вторник.

Спрямо останалите водещи валути еврото поскъпва - с 0,02 на сто спрямо британската лира (0,8659 бр. лири) и с 0,03 на сто спрямо швейцарския франк (0,9146 франка).

Щатският долар поскъпна до едноседмичен връх, след като новата размяна на въздушни удари между САЩ и Иран отслаби надеждите за скорошно мирно споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Иранската Революционна гвардия обяви, че е нанесла удари по американска военновъздушна база, след като американските сили са атакували цели, свързани с иранска операция с дронове в близост до Ормузкия проток.

Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че ударът е бил отговор на американска атака, извършена рано сутринта в близост до летището в Бандар Абас. Според агенция Тасним Техеран е предупредил, че при нови действия от страна на САЩ ще последват „по-решителни“ ответни мерки.

Напрежението в Близкия изток подкрепи цените на петрола и засили търсенето на долара като валута, считана за убежище.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се повиши с 0,13 процента до 99,426 пункта, близо до най-високото си равнище от 21 май.

Австралийският долар загуби 0,3 процента до 0,7120 долара, което е най-ниското му ниво от седмица, а новозеландският долар спадна с 0,4 процента до 0,5876 долара.

Японската йена също отслабна, доближавайки нива, при които японската централна банка „Банк ъв Джапан" се намеси на валутния пазар миналия месец.

„Ситуацията в Близкия изток остава много нестабилна и неясна“, заяви старшият инвестиционен стратег за Азия в „Амунди Инвестмънт Инститют“ (Amundi Investment Institute) Айдан Яо.

По думите му инвеститорите все още не виждат ясен напредък към евентуално споразумение между Вашингтон и Техеран.

Според „Амунди“ цените на петрола вероятно ще се задържат около 100 долара за барел през второто тримесечие.

Криптовалутите също поевтиняха на фона на засиленото избягване на риск от инвеститорите.

Биткойнът загуби около 3 процента до 72 878 долара, а етерът поевтиня с 4,2 процента до 1974 долара.