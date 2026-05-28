КМГ: През първото тримесечие обемът на пазара на селскостопански продукти и хранителни съставки е нараснал с 3,19% на годишна база

Днес Китайската федерация по логистика и снабдяване съобщи, че през първото тримесечие на годината секторът на веригата за доставки на селскостопански продукти и хранителни съставки в страната като цяло е показал положителна тенденция на стабилен напредък и подобряване на качеството и ефективността. Секторът също така вече преминава от „растеж на обема" към изцяло нов етап на „създаване на стойност", съобщава КМГ.

През първото тримесечие на тази година пазарът на селскостопански продукти и хранителни съставки в страната достигна обем от около 2,6 трилиона юана, представлявайки ръст от 3,19% спрямо същия период на миналата година. От тях пазарът на дребно е с обем от около 2 трилиона юана и продължава да заема доминираща позиция, докато растежът в сектора на общественото хранене надхвърля 4,2% и се превърна във важен двигател за развитие на потреблението на селскостопански продукти и хранителни съставки.