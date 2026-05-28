Swire Coca-Cola разширява инвестициите си в Китай с два нови завода

Компанията Swire Coca-Cola засилва присъствието си в континентален Китай с откриването на два нови високотехнологични производствени комплекса в рамките на едно денонощие. Новите инвестиции включват база на стойност 1,25 милиарда юана в района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао и завод за 2 милиарда юана в град Куншан, провинция Дзянсу, съобщава КМГ.

Проектите добавят над 20 модерни производствени линии и увеличават производствения капацитет на компанията в Китай с около 10%. Освен разширяване на производството, Swire Coca-Cola инвестира в дигитализация, изкуствен интелект и зелени технологии за намаляване на въглеродните емисии. Компанията определя китайския пазар като ключов двигател за бъдещ растеж и подчертава увереността си в дългосрочния потенциал на китайската икономика и вътрешното потребление.

Swire Coca-Cola е петата по големина бутилираща група по обем на продажбите в глобалната система за бутилиране на Coca-Cola.