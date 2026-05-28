Клисурски: Подходът на "Прогресивна България" за бюджета е "проба-грешка"

До момента подходът на "Прогресивна България" за бюджета е "проба-грешка". Те обявяват дадена реформа, но на следващия ден, след като обществото изрази негодувание, те се връщат крачка назад. И така докато не открият правилната реформа. Трябва да видим цялостния им план за бюджета и дали ще успеят да го изпълнят", заяви в ефира на "Твоят ден" по Нова нюз бившият служебен министър на финансите и настоящ заместник-кмет на София по финансите Георги Клисурски.

"Случаят във Варна е пример за безобразията, които дразнят българските граждани. Не бих се изненадал да има и други подобни случаи. Това е добър пример защо българите искат промяна", коментира Клисурски по повод незаконното строителство в местността "Баба Алино" в морския град.

Той коментира какво наследство е оставил на следващия финансов министър. "Дефицитът в бюджета беше леко напрегнат, но дадохме много възможности на правителството за редица приходи. Над 6 млрд. евро останаха във фискалния резерв. По ПВУ договорихме ново плащане", заяви той.

Заместник-кметът по финансите на София коментира победата на DARA на "Евровизия" и доколко сме готови да организираме конкурса. По думите му трябва да се направи добра инвестиция, за да може да се представим добре пред Европа и света. "Разходите за тази инвестиция трябва да бъдат споделени между държавата, града-домакин и спонсорите на конкурса. Надявам се София да бъде избрана за домакин на събитието. Ако направим необходимото, може да очакваме добавена икономическа стойност по време на събитието, а и след него", уточни той.