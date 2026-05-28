Собственик на ролс-ройс похарчи 230 000 евро само за гориво

Георги Луканов

Един от тези Rolls-Royce Phantom е изминал 775 404 километра за по-малко от 7 години. Снимка: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom, от моделна година 2019, вече е изминал умопомрачителните 775 404 километра, но въпреки това все още изглежда почти като кола, току-що излязла от шоурума.

Автомобилът стана хит в интернет, след като беше показан в популярния YouTube канал Hamid Tailormade Cars. Собственикът на лимузината твърди, че под огромния капак на този Phantom все още е оригиналният 6,75-литров V12 двигател с двойно турбокомпресорно пълнене, а мощността се предава към колелата чрез фабричната скоростна кутия. За целия този пробег е бил сменен само механизмът за автоматично затваряне на шофьорската врата.

През изминалите седем години този Phantom е изминавал средно по около 110 772 километра годишно, което е десет пъти повече от пробега на средностатистическия европейски шофьор. При обявения от производителя среден разход от около 16,7 литра високооктанов бензин на 100 километра, машината вече е изгорила колосалните 129 000 литра гориво. Като се вземат предвид пазарните цени на бензина в Германия през последните години, които варираха между 1.70 и 1.90 евро за литър, сметката показва, че собственикът е похарчил смазващите 230 000 евро единствено за да пълни резервоара на своята лимузина. 

