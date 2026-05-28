Китайските коли губят стойност двойно по-бързо от конкурентите

Георги Луканов

MG ZS Hybrid е един от автомобилите със сериозно присъствие в Западна Европа. Снимки: производителите

По-евтините китайски електромобили се превръщат във финансов капан за купувачите в Германия, пише сайтът Automobilwoche. Електрическите и plug-in хибридните модели от китайски марки са загубили близо 14 процента от остатъчната си стойност от началото на 2024 г. насам.

Общият пазар на електромобили бележи спад от едва 7 процента за същия период. Това означава, че китайските модели се обезценяват два пъти по-бързо.

Някои китайски хечбек модели губят до 75% от първоначалната си цена само след 3 години експлоатация. За сравнение, средният автомобил на пазара запазва около 47,7% от стойността си.

Изследвания на пазара показват, че германските потребители плащат средно с 47% по-високи цени за покупка на нов китайски модел спрямо цената му в Китай (средно 43 749 евро в Германия срещу 29 765 евро в Китай).

Причинита са липсата на много купувачи на китайски коли на вторичния пазар, слаба сервизна мрежа, драстични фабрични намаления на новите автомолили и технологично остаряване на софтуера и батериите.

Лошите прогнози за препродажба вдигат драстично цените на лизинга, тъй като финансовите къщи калкулират високия риск в месечните вноски.

