Пускат електрически коли с вграден дрон на покрива

BYD си партнира с експерта по дронове DJI, за да интегрира своите изцяло електрически коли с малки безпилотни летателни апарати. Автомобилният производител планира да предложи системата като опция, засега само за китайския пазар. Наречена Lingyuan, технологията ще се предлага в две версии за моделите Yangwang, Denza и BYD.

Площадката за излитане и кацане е разположена на покрива на автомобила. Допълнителни модули за позициониране, камери и специални стойки позволяват на Lingyuan да излита и каца, докато се движи със скорост до 25 км/ч. Дронът може да следва автомобила със скорост до 54 км/ч и да се връща към превозното средство с натискане на бутон от разстояние до два километра.

Системата позволява генерирането на висококачествени кадри от шофиране. Приложенията ѝ са разнообразни, вариращи от прости селфита до проактивно разузнаване на маршрути и околната среда в неравен терен. Приложението Lingyuan, разработено от BYD, опростява работата с дрона и е напълно интегрирано със системите на возилото.

Разтегателната площадка за кацане на дрона се предлага в две различни версии, проектирани така, че височината на превозното средство да не надвишава 2,05 метра. При по-големите модели "хангарът" е интегриран в покрива, докато при по-малките превозни средства е монтиран директно отгоре.

Също така разполага с 4K широкоъгълна камера, която може да бъде свързана с 4K камерата на дрона, което позволява запис от две перспективи.