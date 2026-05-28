Американска компания иска мажоритарен дял в концесия за природен газ в Йонийско море.

Американският петролен гигант „Шеврон" иска да придобие дял от 70 процента от гръцката компания „Хеленик Енерджи" в концесия за проучване за природен газ в гръцката изключителна икономическа зона в Йонийско море, съобщава БТА по информация на гръцки и световни медии.

Телевизия Скай съобщи, че искане за прехвърляне на 70 процента от концесията в Блок 10 в Йонийско море е било внесено от двете компании в министерството на енергетиката за одобрение. Според информацията ако сделката бъде одобрена, „Хеленик Енерджи" ще запази дял от 30 процента.

Ройтерс коментира, че придобиването на водещия дял в концесията ще разшири още повече енергийното присъствие на САЩ в Средиземноморието.

„Шеврон" и „Хеленик Енерджи" са поискали и ролята на основен концесионер да бъде прехвърлена на американската компания.

Двете компании в консорциум вече имат договори за проучвания в четири зони южно от Крит и полуостров Пелопонес.

В коментар на искането за влизане на „Шеврон" като концесионер в Йонийско море гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру е заявил, цитиран от телевизия Скай, че това потвърждава, че Гърция „се намира вече в сърцевината на големите енергийни споразумения и инвестиции".

