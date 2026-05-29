Fiat Grizzly от Мароко ще конкурира Dacia Duster

Концернът Stellantis разширява своята стратегия за споделяне на компоненти, като въвежда новия Fiat Grizzly. Моделът се явява по-голям брат на Fiat Grande Panda и ще се произвежда в Мароко, като основната му цел е да се конкурира директно с Dacia Duster.

Новият модел е базиран на платформата Smart Car и ще се предлага в два варианта на каросерията с дължина от около 4,40 метра. Стандартната SUV версия е технически идентична с Citroеn C3 Aircross и Opel Frontera. Вторият вариант е фастбек с наклонена задна част.

Fiat Grizzly ще се предлага със задвижващите агрегати, познати от Citroеn и Opel, които съответстват и на гамата на Grande Panda. 1,2-литровият трицилиндров бензинов двигател със 100 к.с. ще е в базовата версия, както и мекия хибрид с електрическо подпомагане и системна мощност от 145 к.с. Тази версия ще се предлага с шестстепенна трансмисия с двоен съединител. Електрическият Fiat Grizzly ще има мощност от 113 к.с., като и тук ще се предлагат два размера батерии с капацитет на съхранение от 44 или 54 kWh.

Очаква се официалното представяне и пазарният дебют на Fiat Grizzly да се състоят през есента на 2026 г. Стартовата цена на модела ще бъде малко под 20 000 евро, което го позиционира малко над Grande Panda (чиято бензинова версия започва от 18 990 евро) и го превръща в директен ценови и технологичен съперник на Dacia Duster.