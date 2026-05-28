Износът на ЕС за САЩ се е свил с 30% през първото тримесечие

Износът на Европейския съюз (ЕС) за САЩ е намалял с 30,4 процента на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., съобщи БТА по данни на Евростат за външната търговия на ЕС

През периода ЕС е изнесъл стоки на стойност 119,4 млрд. евро за Съединените щати, които остават основна дестинация за европейския износ с дял от 18,6 процента.

Общият износ на ЕС към държави извън блока е възлязъл на 640,5 млрд. евро през първото тримесечие, което представлява спад от 8,8 процента спрямо същия период на 2025 г. Вносът е достигнал 627,8 млрд. евро, или с 3,3 процента по-малко на годишна база.

На тримесечна база вносът в ЕС се е увеличил с 1,7 процента, докато износът е намалял с 0,1 процента.

Китай остава най-големият доставчик на стоки за ЕС с внос на стойност 145,3 млрд. евро и дял от 23,1 процента от общия внос. Следват Съединените щати с 85,9 млрд. евро, Обединеното кралство с 39,5 млрд. евро, Швейцария с 36,7 млрд. евро и Турция с 24,6 млрд. евро.

На годишна база вносът от Турция е намалял със 7,5 процента, от Съединените щати – с 5,7 процента, а от Обединеното кралство – с 3,4 процента.

След САЩ, основни пазари за износа на ЕС остават Обединеното кралство с 88,7 млрд. евро, Швейцария с 57,2 млрд. евро, Китай с 47,6 млрд. евро и Турция с 27,1 млрд. евро.

Освен при износа за САЩ значителен спад се отчита и при експорта към Турция – с 8,2 процента, както и към Китай – със 7,9 процента.