ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе въведе лилави гривни с QR код за по-го...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22933006 www.24chasa.bg

НСИ: 42 км повече нови републикански пътища у нас за година, вече са 20 028 км

1372
42 км повече нови републикански пътища у нас за година, вече са 20 028 км. СНИМКА: АПИ

 Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа на България към 31 декември 2025 г. е 20 028 км, което е с 42 км повече в сравнение с 2024 година, съобщи Националният статистически институт на интернет страницата си.

Пътищата с асфалтова настилка се увеличават с 48 км, а тези с трошено-каменна и баластрена намаляват с 5 километра. При пътищата без настилка няма промяна спрямо предходната година.

През 2024 г. общата дължина на пътищата в страната е била 19 986 км, което е било с 18 км повече в сравнение с 2023 година. Пътищата с асфалтова настилка и пътищата без настилка са се увеличили съответно с 30 км и със 7 км, а с трошено-каменна и баластрена са намалели с 19 километра спрямо предходната година, сочи справка в НСИ.

42 км повече нови републикански пътища у нас за година, вече са 20 028 км. СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание