НСИ: 42 км повече нови републикански пътища у нас за година, вече са 20 028 км

Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа на България към 31 декември 2025 г. е 20 028 км, което е с 42 км повече в сравнение с 2024 година, съобщи Националният статистически институт на интернет страницата си.

Пътищата с асфалтова настилка се увеличават с 48 км, а тези с трошено-каменна и баластрена намаляват с 5 километра. При пътищата без настилка няма промяна спрямо предходната година.

През 2024 г. общата дължина на пътищата в страната е била 19 986 км, което е било с 18 км повече в сравнение с 2023 година. Пътищата с асфалтова настилка и пътищата без настилка са се увеличили съответно с 30 км и със 7 км, а с трошено-каменна и баластрена са намалели с 19 километра спрямо предходната година, сочи справка в НСИ.