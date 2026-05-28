ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе въведе лилави гривни с QR код за по-го...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22933302 www.24chasa.bg

ЕК глоби "Тему" с 200 млн. евро за нарушения на европейските правила за цифровите услуги

1416
ЕК глоби "Тему" с 200 млн. евро за нарушения на европейските правила за цифровите услуги. СНИМКА: Пиксабей

Европейската комисия (ЕК) наложи глоба от 200 милиона евро на „Тему" (Temu) за нарушаване на Законодателния акт за цифровите услуги (DSA), съобщи БТА по информация на институцията.

Според Комисията платформата не е идентифицирала, анализирала и оценила адекватно рисковете от разпространението на незаконни продукти и потенциалните вреди за потребителите в Европейския съюз (ЕС).

От ЕК посочват, че съществува „много висока вероятност" потребители в ЕС да попаднат на незаконни стоки в платформата. Като пример се посочват тестове, при които значителна част от проверените зарядни устройства не са покрили изискванията за безопасност, а част от детските играчки са съдържали опасни химикали или са представлявали риск от задушаване.

Комисията критикува и начина, по който „Тему" е оценявала риска, като отбелязва, че анализът се е основавал на общи данни за сектора на електронната търговия, а не на конкретни доказателства за собствената дейност на платформата.

„Оценките на риска не са формално упражнение. Те са в основата на Законодателния акт за цифровите услуги", заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен.

Според ЕК „Тему" не е отчела достатъчно и влиянието на алгоритмите за препоръки и промотирането на продукти чрез инфлуенсъри върху разпространението на незаконни стоки.

Платформата трябва да представи до 28 август 2026 г. план за действие за отстраняване на нарушенията. При неспазване на решението ведомството може да наложи допълнителни санкции.

Разследването срещу „Тему" започна през октомври 2024 г. и включва анализ на доклади за оценка на риска, проверки чрез „тайно пазаруване", както и данни от митнически и надзорни органи в ЕС.

ЕК глоби "Тему" с 200 млн. евро за нарушения на европейските правила за цифровите услуги. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание