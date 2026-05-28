Казахстан строи първата си АЕЦ, подписа споразумение с Русия

Русия и Казахстан подписаха днес споразумение за изграждане на първата атомна електроцентрала в най-голямата централноазиатска държава, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Казахстан, най-големият производител на уран в света и страна, пострадала от последиците на съветските ядрени опити, обсъжда възможността за развитие на ядрена енергетика от над две десетилетия.

„Споразумението за строителството на АЕЦ „Балхаш", подписано днес, има важно значение", заяви президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев по време на среща с руския президент Владимир Путин в Астана.

„Бих искал да ви благодаря за подкрепата ви при реализирането на този мащабен проект", допълни той.

Двете страни подписаха и споразумение за предоставяне на руски експортен кредит за финансиране на изграждането на централата.

Строителството на първата в Казахстан атомна електроцентрала беше одобрено през есента на 2024 г. след проведен референдум, като за място на проекта бе определено село Улкен, на брега на езерото Балхаш, в югоизточната част на страната.

Агенция по атомна енергия на Казахстан съобщи, че Русия ще финансира около 85 на сто от общата стойност на проекта, която възлиза на 15 млрд. долара, като централата ще разполага с два ядрени реактора.

Страната с население от 20,5 млн. души планира да достигне 2,4 гигавата ядрени мощности до 2035 г., посочва Ройтерс.