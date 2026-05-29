Първи реакции за новата тютюнева регулация на ЕС: Да защитим младите, но без забрани

Само за дни в обществената консултация се включиха близо 12 хиляди граждани

Само дни след старта на обществената консултация на Eвропейската комисия за бъдещите правила за тютюневите и никотиновите продукти дебатът в Европа вече започва ясно да се очертава около един основен въпрос: как да бъдат защитени младите хора, без това автоматично да доведе до забрани на продукти или на еднакво строги ограничения за всички категории продукти. Консултацията е част от по-широката ревизия на европейската рамка за контрол върху тютюна и ще послужи като основа за бъдещите законодателни предложения на Еврокомисията през 2026 г.

Общественото допитване е отворено за широко участие от всеки гражданин на ЕС до 15 юни на уебсайта на комисията (виж тук)

Само за няколко дни в обществената консултация са регистрирани над 11 800 участия, а топ 5 страни с най-много коментари са Унгария, Испания, Франция, Полша и Румъния. От България до момента са отчетени 178 участия. Най-активни от всички държави са хората между 30 и 60 години.

Хиляди граждани, лекари, учени, организации и потребители от различни държави вече публикуват мнения по темата как трябва да изглеждат новите европейски правила за цигарите, електронните цигари, никотиновите паучове и нагреваемите изделия. И макар консултацията тепърва да започва, още първите коментари очертават ясно разделение между два напълно различни подхода към бъдещата регулация.

От една страна, европейските граждани настояват за по-строги ограничения заради все по-широкото навлизане на новите никотинови продукти сред младите. От друга страна, обаче хората предупреждават, че поставянето на всички продукти под един и същи регулаторен режим рискува да заличи разликата между традиционните цигари и бездимните алтернативи.

Гражданин от Испания пише: „Разбирам строгата регулация за непълнолетните, но не съм съгласен с ограниченията за пълнолетни хора, които са информирани за употребата на продукти с по-нисък здравен риск. Вече има примери на държави, в които употребата на подобни алтернативи е допринесла за значително намаляване на здравния риск. Не смятам, че всички никотинови продукти трябва да бъдат третирани по един и същи начин и поставяни под общ знаменател, след като не носят еднакъв риск за здравето", пише испанецът.

„Предстоящият преглед на европейското законодателство за тютюневите изделия, вейповете и новите никотинови продукти представлява възможност регулаторната рамка да бъде актуализирана въз основа на принципи като пропорционалност, реална ефективност на прилаганите мерки и запазване на институционалния контрол върху пазара. Напълно споделям целта за защита на общественото здраве и предотвратяване на достъпа на деца до тези продукти. В същото време смятам, че е необходимо да се прави ясно разграничение между различните категории продукти и техния реален риск...", пише друг потребител от Испания.

Подобни мнения се срещат десетки пъти още в първите дни на общественото обсъждане. Много потребители твърдят, че именно бездимните алтернативи са им помогнали да се откажат от традиционните цигари или поне значително да намалят пушенето.

„Никой не казва, че тези продукти са безрискови, но няма логика да бъдат третирани по абсолютно същия начин като цигарите", пише потребител от Полша.

Друг участник от Германия коментира: „Ако крайната цел е по-малко пушене, тогава политиката трябва да насърчава хората да се отказват от цигарите, а не да прави алтернативите недостъпни."

Все повече подобни коментари поставят именно въпроса дали бъдещата регулация трябва да отчита разликите в риска между отделните категории продукти. Тази позиция се подкрепя и от част от здравните експерти и поддръжниците на подхода за намаляване на вредата, според които бездимните продукти не бива автоматично да попадат под идентични ограничения с традиционните горими цигари.

„Разбирам необходимостта младите хора да бъдат защитени от никотиновите продукти и съм съгласен, че непълнолетните не трябва да имат достъп до тях. Но това не трябва да води до повече ограничения за възрастните", пише участник от Сърбия.„Това, от което имаме нужда, е по-добър контрол, ясна информация и отговорни продажби, а не правила, които ограничават личната свобода."

В дискусията вече се включват и учени

Здравен икономист от University of Oxford призовава Брюксел внимателно да анализира как различните регулации влияят върху поведението както на младите хора, така и на възрастните пушачи. „Прегледът засяга ключова цел в общественото здраве — намаляване на заболяванията, свързани с тютюнопушенето, като същевременно се защитят непълнолетните", пише експертът.

В дебата все по-осезаемо започва да присъства и България.

Български потребители също коментират активно темата в европейската платформа за консултация. „Предложените промени в европейските регулации за контрол върху тютюна трябва да бъдат внимателно балансирани, така че едновременно да защитават общественото здраве и да не ограничават непропорционално развитието на иновативните бездимни тютюневи продукти. Бездимните продукти представляват алтернатива за пълнолетните потребители, които иначе биха продължили да използват традиционни цигари. Затова регулаторният подход трябва да отчита различията между отделните категории продукти...", коментира наш сънародник.

„Смятам, че бездимните алтернативни продукти предоставят по-нискорискова възможност за хората, които употребяват никотин, и трябва да останат достъпни. За повечето от тях съществуват научно обосновани доказателства, че са значително по-малко рискови от традиционното пушене., допълва друг българин.

„Ако бъдат наложени ограничения върху бездимните продукти, това по подразбиране трябва да включва и всички алтернативи, предлагани в аптеките. Основната цел на бездимните алтернативи е да помогнат на хората да намалят употребата на доказано по-рискови тютюневи продукти. В този смисъл трябва внимателно да се прецени какви ще бъдат последствията, защото хората, които вече са спрели цигарите и останат без алтернатива, могат отново да се върнат към тютюнопушенето.", коментира друг българин.

България вече забрани еднократните вейпове, ограничи максималното съдържание на никотин в паучовете и въведе забрана върху онлайн продажбите и рекламата.

В същото време в част от коментарите хората настояват именно за по-строги ограничения

„Децата никога не са били изложени на толкова агресивен маркетинг на никотинови продукти в социалните мрежи", пише потребител от Франция. Други участници настояват за забрана на сладките аромати, ограничения върху TikTok и Instagram рекламите и по-строг контрол върху онлайн продажбите. Според тях новите продукти все по-често се превръщат в първи контакт на подрастващите с никотина.

Тази позиция се подкрепя и от редица европейски здравни организации. Association of European Cancer Leagues предупреди, че сегашната регулация вече не е адаптирана към новите никотинови продукти и че младите хора са изложени на „безпрецедентни рискове" от никотинова зависимост .

Паралелно с това в Европа продължава да расте и политическото разделение по темата. Франция и Белгия настояват за по-строги ограничения и забрани върху никотиновите паучове и устройствата за еднократна употреба, докато Швеция и част от северните държави защитават по-диференциран подход, основан на намаляването на вредата.

Над сто учени и медицински специалисти от различни европейски държави вече подписаха публични позиции и писма с критики към подхода на Европейската комисия, като предупреждават, че в оценката й липсва достатъчно ясно разграничение между различните категории никотинови продукти и техния относителен риск.

Организации като Smoke Free Sweden също призоваха европейските граждани активно да се включат в консултацията. Според тях Европа рискува да пренебрегне опита на държави като Швеция, където нивата на тютюнопушене спадат рязко паралелно с разпространението на бездимни алтернативи.

Голямото предизвикателство пред европейските институции ще бъде да намерят баланс между тези две цели, които все по-често влизат в конфликт — ограничаването на достъпа и привлекателността на никотиновите продукти за младите хора и запазването на възможността пълнолетните пушачи да имат достъп до алтернативи, които част от експертите разглеждат като потенциално по-малко вредни в сравнение с традиционните цигари.

Следващите месеци ще покажат дали Брюксел ще избере универсални ограничения за всички продукти или ще се насочи към по-диференциран подход, основан на научните данни, реалния риск и поведението на потребителите.