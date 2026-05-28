Илин Димитров се срещна с еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм

На работно посещение в Брюксел министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе разговор с европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас и участва в официална среща, организирана от Европейската комисия във връзка с дискусиите за бъдещата европейска политика в областта на туризма и новата многогодишна финансова рамка на ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Министър Димитров представи българските приоритети в сферата на туризма, образованието и устойчивото развитие на сектора. Обсъдена беше необходимостта от по-силна европейска подкрепа за транспортна свързаност, развитие на иновации, обучението на квалифицирани кадри и укрепването на връзката между образованието и туристическата индустрия.

Министърът връчи две официални покани на комисар Дзидзикостас.

Първата е за участие в официалното учредяване на обединение на Висшите училища, изучаващи туризъм в България. Инициативата има за цел страната ни да се развие като балкански и европейски център/хъб за обучение на кадри за туризма с фокус върху иновациите, научния обмен и подготовката на бъдещи лидери в сектора.

Втората покана е свързана с провеждането на Форум на високо ниво на тема "Мега събития и туризъм" в периода на провеждане на Евровизия 2027.

Апостолос Дзидзикостас поздрави България за успеха на Евровизия и приветства активната роля на страната ни в европейския дебат за бъдещето на туризма.

По време на срещата беше потвърдено желанието за засилено участие на България при подготовката на новите европейски политики и финансови инструменти в подкрепа на туризма.