45 пиар кампании с награда от конкурса PR Приз 2026

Българското дружество за връзки с обществеността отличи най-добрите комуникационни кампании и събра на една сцена председатели, част от 30-годишната история на дружеството

Двете големи отличия - „PR агенция на годината" и „PR екип на годината" - бяха присъдени съответно на Propaganda Group и A1 България

45 са най-добрите комуникационни кампании, които получиха награди в конкурса PR Приз 2026 на българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Тази година в надпреварата участваха 83 проекта в 16 категории.

Специален акцент в тазгодишното издание беше съставът на журито, което по повод 30-годишнината на БДВО беше изцяло формирано от председателите на дружеството от създаването му до днес – д-р Александър Христов, Анита Бедин, Асен Асенов, Гергана Иванова, Иван Янакиев, Мануела Тотева, Мила Миленова, Нели Бенова и Радина Ралчева. Символичният формат подчерта приемствеността, професионалната памет и високите стандарти, които организацията защитава вече три десетилетия. Темата на PR Приз 2026 беше подчинена отново на годишнината - „Гласът на общността".

Пред пълната зала с представителите на комуникационния бранш беше представен и меморандума, подписан от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българската агенция на комуникационните агенции (БАКА), Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и IAB България.

„Гласът на общността прозвуча мощно и ясно по време на PR Talks и церемонията за наградите на PR Приз. Бизнесът, НПО сектора и академичната общност показаха отново какво означава да умееш да разказваш доброто, позакаха смелост и визия за бъдещето. Индустрията отправи призив към държавата да работи с доказаните професионалисти за по-добрия имидж на страната ни. PR Приз доказа за пореден път, че не е просто конкурс, а форум за обмяна на идеи, дебат и посока за бъдещето на комуникациите в България", каза в приветствието си Гергана Иванова, председател на Управителния съвет на БДВО.

Най-оспорвана беше конкуренцията в категорията „Специално събитие" с 13 кандидатури, следвана от „ESG комуникационен проект за подобряване качеството на живот в обществото" и „Вътрешни комуникации" – съответно с 9 и 8 конкурсни проекта.

Традиционно по време на церемонията бяха връчени и две стипендии на името на проф. Тодор Петев – създател и първи председател на БДВО. В настоящото издание на конкурса за първи път бъдещите комуникационни специалисти имаха задача не само да напишат есе по темата „Гласът на общността", но и да представят гледната си точка чрез кратко видео. БДВО и семейството на проф. Тодор Петев отличиха Павла Стефанова от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий".

Преди церемонията по награждаването се проведе и първото издание на PR Talks - формат, който събра на една сцена представители на бизнеса, журналистиката, академичната общност, бъдещите PR специалисти и комуникационни експерти.

Ето всички наградени кампании в PR Приз 2026: Наградите в конкурса PR Приз 2026 СНИМКА: БДВО

Категория: Корпоративна комуникационна кампания

• 1 място: 100 изложби в УниКредит Студио Как се изгражда културна общност във времето от УниКредит Булбанк

• 2 място: Финанси под CTRL, реализирана за Postbank от Postbank, Digital ID и Proximity

• 3 място: 30 години А1: историите, които ни свързват от А1 България

Категория: B2B комуникационен проект

• 1 място: Инсайт. Въздействие. Доверие: A1 в B2B комуникацията за ICT от А1 България

• 2 място: ДГКВ: 30 години в нашия ритъм, реализирана за Джингов, Гугински, Кючуков и Величков (ДГКВ) от Параграф 42

• 3 място: Интернационалната академия по медицински иновации и наука (IAMIS) от Интеримидж

Категория: ESG комуникационен проект за подобряване качеството на околната среда/устойчиви екологични проекти

• 1 място: 207 колеги. 1100 ESG действия. Един модел за устойчива промяна от УниКредит Булбанк

• 2 място: Не губи посоката, реализирана за Kaufland България от Kaufland България, Туристически съюз & V+O Communication

• 3 място: Sustainable IMPACT Awards, реализирана за Schneider Electric от Интеримидж

Категория: ESG комуникационен проект за подобряване качеството на живот в обществото

• 1 място: Остани до мен, татко от Хил клиник & САБ

• 2 място: Тайната сила на новото поколение, реализирана за Обединена Млечна Компания (Olympus) от Propaganda Group & Noble Graphics

• 3 място: Изключи горещите вълни, реализирана за Астелас Фарма от Интеримидж

Категория: Комуникационен проект в неправителствения сектор

• 1 място: Мозъчното здраве – национален приоритет, реализирана за Фондация „Съвет за мозъчно здраве" от PR Play

• 2 място: [НЕ]ПОПРАВИМОТО в очакване на работещи решения, реализирана за Фондация „Лъчезар Цоцорков" от Интеримидж

• 3 място: Писма без адрес, реализирана за Фондация „Запази доброто" от Доброволчески клуб "Добра воля" на НБУ

Категория: Комуникационен проект в публичния сектор

• 1 място: Театърът извън рамката Стратегически имиджмейкинг и трансформирана комуникация за ДКТ „Константин Величков", Пазарджик от Blue House (part of Propaganda Group)

Категория: Вътрешни комуникации

• 1 място: А1 на 30 от А1 България

• 2 място: Официално лансиране на KPMG Delivery Network Bulgaria, реализирана за KPMG Delivery Network Bulgaria от Propaganda Group

• 3 място: Силвър Стар Фест "Споделяме една страст"от Силвър Стар

Категория: Комуникационен проект за продукт или услуга

• 1 място: Лютата рецепта за успеха Автентична комуникация и устойчив имидж за Hot Farm, реализирана за Hot Farm / Люта Ферма от Blue House (part of Propaganda Group)

• 2 място: Drink Rink, реализиран за Pernod Ricard Bulgaria (Beefeater 0.0%) от Propaganda Group & Noble Graphics

• 3 място: С Моят А1 е лесно от А1 България

Категория: Специално събитие

• 1 място: Drink Rink, реализиран за Pernod Ricard Bulgaria (Beefeater 0.0%) от Propaganda Group & Noble Graphics

• 2 място: ДГКВ: 30 години в нашия ритъм, реализирана за Джингов, Гугински, Кючуков и Величков (ДГКВ) от Параграф 42

• 3 място: МЕТА от Postbank

Категория: Комуникационен проект на медия

• 1 място: Когато България играе от А1 България / MAX Sport

• 2 място: Майките, реализиран за NOVA от 8PM Pr Studio и PR екип на Нова Броудкастинг Груп

• 3 място: Първият ред е за теб - предпремиерно инфлуенсър събитие на VOYO от bTV Media Group

Категория: Кризисни комуникации

• 1 място: Кризисна комуникационна кампания за сградата на „Балкантон", реализирана за МИК "Балкантон" АД от PR Play

• 3 място: Театърът извън рамката: Стратегически имиджмейкинг и трансформирана комуникация за ДКТ „Константин Величков", Пазарджик от Blue House (part of Propaganda Group)

Категория: Дигитални комуникации

• 1 място: Първите 12 месеца с DEVIN Изворна, реализирана за Девин ЕАД от Интеримидж

• 2 място: FITSPOxNBROTHERS LIVE, реализирана за TSPOxNBROTHERS LIVE от ШУУТ ООД

• 3 място: A1 време от А1 България

Категория: Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding

• 1 място: Инвестирай днес, спестявай утре от УниКредит Булбанк

• 2 място: Устойчиво благополучие, реализирана за dm България от Параграф 42

Категория: Инфлуенсър маркетинг

• 1 място: #Safefluencers от А1 България

• 2 място: Drink Rink, реализиран за Pernod Ricard Bulgaria (Beefeater 0.0%) от Propaganda Group & Noble Graphics

• 3 място: Тайната сила на новото поколение, реализирана за Обединена Млечна Компания | Olympus от Propaganda Group & Noble Graphics

Категория: Имиджмейкинг

• 1 място: А1 на 30: Една връзка – много истории от А1 България

• 2 място: Театърът извън рамката: Стратегически имиджмейкинг и трансформирана комуникация за ДКТ „Константин Величков", Пазарджик, реалзиран за Драматично-куклен театър „Константин Величков", Пазарджик от Blue House (part of Propaganda Group)

Категория: Приемане на еврото като официална валута на България

• 1 място: „Банка по € стандарт": как превърнахме несигурността в доверие от УниКредит Булбанк

• 2 място: Смятай, реализирана за Kaufland България от Kaufland България, Global Taktika & V+O Communication

• 3 място: Бъди в час с еврото, новото поколение от Postbank

Специална награда на Комисията по професионална етика: Тайната сила на новото поколение, реализиран за Olympus от Propaganda Group & Noble Graphics

Специална награда на КРИБ: Стратегическа комуникационна кампания по повод 50 години от основаването на Елаците-Мед АД и 25 години в Група ГЕОТЕХМИН, реализирана за Елаците-Мед от Отдел „Комуникации" на Елаците-Мед и Дирекция "Връзки с обществеността" на Геотехмин